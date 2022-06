Lancement des alimentations Anode Bronze et des câbles UltraFlex de Fractal.



Fractal élargit sa gamme d'alimentations avec les alimentations d'entrée de gamme Anode Bronze ainsi qu'une sélection de câbles DC UltraFlex pour les alimentations modulaires de Fractal. Les câbles DC UltraFlex de Fractal sont compatibles avec les alimentations Ion Gold, Ion+, Ion SFX, et Anode Bronze.







Fractal Anode Bronze







Disponible en modèles 550W, 650W et 750W, le Fractal Anode Bronze offre une puissance solide et robuste pour toute construction de PC exigeante. Les câbles semi-modulaires offrent une installation plus facile et moins d'encombrement, tandis que la garantie de 5 ans assure une valeur dans le temps. D'autres caractéristiques comprennent une conception DC-DC efficace et le standard moderne ATX 2.52 ainsi qu'un classement d'efficacité 80PLUS® Bronze - faisant de l'Anode Bronze un excellent choix pour la fiabilité et la facilité d'utilisation.



Caractéristiques



- L'efficacité 80 PLUS Bronze assure une grande fiabilité.

- Câbles semi-modulaires pour une installation plus facile et moins d'encombrement.

- Conception DC-DC efficace et norme ATX 2.52 moderne offrant des limites de temps serrées.

- La garantie de 5 ans assure la valeur dans le temps.



Câbles DC UltraFlex de Fractal







Les câbles DC UltraFlex de Fractal permettent un routage des câbles sans effort car ils se tordent et se plient pour s'adapter à votre installation - et non pour la combattre. Entièrement compatible avec toutes les alimentations Ion Gold, Ion+, Ion SFX ou Anode Bronze avec des prises 6 ou 8 broches inoccupées.



Caractéristiques



- Câbles DC UltraFlex qui permettent un routage des câbles sans effort.

- Entièrement compatible avec tous les blocs d'alimentation Ion Gold, Ion+, Ion SFX ou Anode Bronze dotés de prises [6 ou 8 broches] inoccupées.

- Disponible en SATA. PCI-E et ATX12V.



Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens des pages produits ci-dessous.



- Fractal Anode Bronze 550W

- Fractal Anode Bronze 650W

- Fractal Anode Bronze 750W

- Fractal UltraFlex ATX12V 4+4 pin modular cable

- Fractal UltraFlex PCI-E 6+2 pin x2 modular cable

- Fractal UltraFlex SATA x4 modular cable



VORTEZ