Creative lance la barre de son Stage Air V2 et le transmetteur audio Bluetooth BT-W4.



Creative Technology a lancé aujourd'hui la barre de son sous-moniteur Creative Stage Air V2 et l'émetteur audio Bluetooth Creative BT-W4. Le Creative BT-W4 combine une connectivité transparente et un son haute résolution pour une expérience sans fil de qualité supérieure.







Creative Stage Air V2







Remanié de l'intérieur par rapport à son prédécesseur populaire (Stage Air), le Creative Stage Air V2 arbore un nouveau look tout en conservant un profil mince et compact. Elle délivre un son plus riche avec des basses nettement meilleures, grâce à ses nouveaux haut-parleurs double bande en circuit fermé et à un radiateur passif surdimensionné.



La barre de son Creative Stage Air V2 possède un profil de connectivité complet pour les périphériques compatibles (PC, Mac, PS5, Nintendo Switch et périphériques mobiles). Elle utilise un port 3,5 mm pour la connectivité analogique ainsi qu'une connectivité sans fil via Bluetooth 5.3 avec six heures de lecture sur une seule charge.



Creative BT-W4







Doté du dernier codec aptX Adaptive, le Creative BT-W4 est capable de surveiller la qualité de la connexion et le type de contenu et d'adapter de manière optimale le débit binaire à l'environnement RF de l'utilisateur. Il offre également un son haute résolution de 24 bits diffusé en continu à 48 kHz, ainsi que la fiabilité de la connexion assurée par Bluetooth 5.2.



Le Creative BT-W4 permet de basculer entre jusqu'à quatre périphériques par simple pression d'un bouton. Un microphone analogique enfichable est inclus et s'utilise de préférence avec les consoles de jeu. La prise en charge du chat vocal est complétée par le mode Profil Mains Libres, facilement activé lorsqu'il est connecté à un casque sans fil. Le Creative BT-W4 prend également en charge l'application Creative pour régler l'égaliseur et le moteur acoustique du Sound Blaster.



Le Creative BT-W4 est compatible avec PC, Mac, Nintendo Switch, PS4 et PS5.



Disponibilité et Prix



La barre de son Creative Stage Air V2 est proposée au prix de 56.90 euros et est disponible dans la boutique en ligne de Creative. L'émetteur audio Bluetooth BT-W4 de Creative est également proposé au prix de 56.90 euros et est disponible dans la boutique en ligne de Creative.



VORTEZ