Noctua NT-H1 3.5g SW Edition est maintenant disponible.



La pâte thermique primée Noctua NT-H1 est désormais disponible avec une spatule et des lingettes de nettoyage pour faciliter l'application et le nettoyage de la pâte thermique. La pâte thermique Noctua NT-H1 3.5g SW Edition est idéale non seulement pour les constructeurs de PC débutants mais aussi pour la maintenance des CPU et GPU. L'édition SW (Spatule et Lingettes), avec sa spatule incluse, facilite l'étalement manuel de la pâte thermique avant l'installation du dissipateur. Les trois lingettes de nettoyage Noctua NA-CW1 sont parfaites pour le nettoyage avant application ainsi que pour l'élimination de l'ancienne pâte thermique.











Noctua NT-H1 3.5g SW Edition Caractéristiques







- Pâte thermique de qualité supérieure réputée pour un transfert thermique optimal du CPU ou du GPU vers le dissipateur ; plus de 150 récompenses et recommandations.

- Édition SW (Spatula & Wipes) avec une spatule pour faciliter l'étalement et trois lingettes de nettoyage NA-CW1 (aucun nettoyant ou dissolvant pour pâte thermique supplémentaire n'est nécessaire).

- Pour les refroidisseurs à air et à liquide (DIY/AiO), peut abaisser de manière significative les températures par rapport aux pâtes d'origine sur les CPU AMD Ryzen et Intel Core, les GPU AMD Radeon et NVIDIA GeForce, PS4/PS5, Xbox, ordinateurs portables, etc.

- Qualité Noctua éprouvée avec une excellente stabilité à long terme : durée de stockage recommandée jusqu'à 3 ans, durée d'utilisation recommandée sur le CPU ou le GPU jusqu'à 5 ans.

- Pack de 3,5 g pour environ 3 à 20 applications (selon la taille du CPU, par exemple ~3 applications pour TR4, ~15 pour AM4 ou LGA1700, ~20 pour LGA1200).



Prix et disponibilité



La Noctua NT-H1 3.5g SW Edition est disponible chez les détaillants partenaires de Noctua au prix de 9.90 Dollars. Également disponible sur la boutique officielle Amazon de Noctua.



