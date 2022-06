Annonce de la carte mère BIOSTAR B660T SILVER Mini-ITX.



BIOSTAR présente la nouvelle carte mère mini-ITX B660T SILVER (LGA 1700) pour les processeurs Intel Core de 12e génération. La BIOSTAR B660T SILVER dispose de dissipateurs thermiques argentés pour le VRM et le slot M.2. Cette carte mère mini-ITX dispose de deux emplacements M.2 PCIe Gen4 pour les SSD NVMe. La carte mère est également livrée avec deux antennes Wi-Fi préinstallées. Les utilisateurs peuvent utiliser l'un des deux emplacements M.2 pour des modules Wi-Fi, comme un module Intel Wi-Fi 6 AX200, qui utilise un emplacement M.2.







La BIOSTAR B660T SILVER dispose de deux emplacements DIMM supportant jusqu'à DDR5-5000+ (OC). La carte mère utilise une conception d'alimentation à 9 phases. Sans connectivité Wi-Fi, la carte mère est équipée d'un port 2.5 GbE. La BIOSTAR B660T SILVER est idéale pour les amateurs de PC à petit facteur de forme. BIOSTAR commercialise cette carte mère comme étant idéale pour les joueurs et les utilisateurs occasionnels. BIOSTAR mentionne également qu'elle convient aux créateurs de contenu, mais il y a peu de chances que ce soit le cas, étant donné les limites des cartes mères mini-ITX en général.







Caractéristiques de la carte mère BIOSTAR B660T SILVER



- Supporte les processeurs Intel Core de 12ᵉ génération.

- Jeu de puces Intel B660.

- Prend en charge 2-DIMM DDR4- 1866/2133/2400/2666/2800/2933/3200/3600(OC)/3800(OC)/4000(OC)/4133(OC)/4333(OC)/5000+(OC) jusqu'à 64 Go de mémoire.

- Prend en charge PCIe 5.0.

- Prise en charge de PCIe M.2 4.0 (64Gb/s).

- Prise en charge de la technologie Intel Optane.

- Prise en charge de HDMI 2.0.

- Prise en charge du réseau local 2,5 GbE.

- Prend en charge USB 3.2 Gen2.

- Supporte les modules WiFi 6 & 6E (pas de carte WiFi incluse).



BIOSTAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur la carte mère mini-ITX B660T SILVER, rendez-vous sur le site de BIOSTAR.



VORTEZ