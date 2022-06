Les crypto-monnaies s'écroulent, mais jusqu'à quel niveau descendront-elles ?

Les prix flambent avec l'inflation, et de l'autre côté, les crypto-monnaies s'écroulent !

Un exemple flagrant : le bitcoin, qui il y a moins d'un mois, voyait sa cote tomber sous la barre des 30 000 dollars ! Et ça continue depuis, puis hier, c'est à dire le 13 juin, sa cote est encore descendue sous la barre des 24 000 dollars ! C'est son plus bas niveau depuis décembre 2020 ! Pendant le week-end donc, ce ne sont pas moins de 200 milliards de dollars qui se sont envolés et évaporés des marchés. Du fait que les crypto-monnaies sont très dépendantes de l'économie très défavorable en ce moment, et entre autre étant liées à l'inflation et la hausse des taux d'intérêt des banques centrales, elles suivent aussi les cours des marchés traditionnels. De fait et comme la bourse ne va pas bien, les crypto-monnaies suivent, tout comme le bitcoin, ou encore toutes les autres monnaies virtuelles ! Vijay Ayyar, qui est cadre chez la plateforme Luno, anticipe de nouvelles baisses dans le mois ou les deux mois à venir. Du fait, la question qui se pose, et c'est légitime : est-il opportun aujourd'hui d'acheter à bas prix ou de revendre avant une nouvelle dégringolade qui risque fort d'arriver ?