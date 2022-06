AMD Fidelity FX Super Resolution 2.0 arrive dans 5 nouveaux jeux.



Le 12 mai 2022 a été un grand jour pour AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) - DEATHLOOP a été le premier jeu à être mis à jour avec FSR 2.0, et nous avons été ravis de voir l'incroyable réponse à la nouvelle génération de notre technologie d'upscaling open-source. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous annoncer que deux autres jeux ont été mis à jour pour prendre en charge la FSR 2.0 : Farming Simulator 22 de GIANTS Software et God of War de Santa Monica Studio et PlayStation Studios.











FSR 2.0 est la nouvelle technologie de mise à l'échelle temporelle d'AMD conçue pour offrir une qualité d'image similaire ou supérieure à la qualité native et améliorer les taux de trame dans les jeux pris en charge sur une large gamme de produits et de plateformes. Outre les deux nouvelles mises à jour de jeux FSR 2.0 mentionnées ci-dessus, cinq autres jeux ont rejoint la liste des titres FSR 2.0 à venir : Abyss World, Hitman 3, Rescue Party : Live !, Super People, et The Callisto Protocol. En outre, d'autres jeux ont été mis à jour pour prendre en charge FSR 1.0.



God of War FSR 2.0 Performance







La dernière mise à jour de God of War est désormais disponible et fait passer la prise en charge de la FSR 1.0 du jeu à la FSR 2.0. La nouvelle technologie d'upscaling temporel "2.0" offre une meilleure qualité d'image dans tous les modes de qualité et toutes les résolutions FSR, tout en augmentant considérablement les performances.



God of War en 4K avec FSR 2.0 sur la carte graphique AMD Radeon RX 6950 XT







Sur la carte graphique AMD Radeon RX 6950 XT, la carte graphique ultime d'AMD pour les jeux, les joueurs peuvent bénéficier de taux d'images par seconde jusqu'à 1,5 fois plus élevés en 4K en qualité graphique "Ultra" par rapport à la résolution native (FSR "Off") en utilisant AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 en mode "Performance".



God of War en 4K avec FSR 2.0 sur la carte graphique AMD Radeon RX 6750 XT







Sur le GPU Radeon RX 6750 XT, FSR 2.0 augmente également les performances jusqu'à 1,5 fois en 4K "Ultra" par rapport à la résolution native (FSR "Off"), jusqu'à plus de 60 FPS en mode FSR 2.0 "Performance".



Farming Simulator 22 FSR 2.0 Performance







Farming Simulator 22 vous permet de créer votre ferme et de laisser le bon temps s'installer. La dernière mise à jour du jeu ajoute la FSR 2.0 à la FSR 1.0 déjà incluse. Grâce à l'ajout de la dernière technologie d'upscaling d'AMD, vous pouvez considérablement augmenter vos framerates dans le jeu tout en étant capable de récolter les cultures, de s'occuper des animaux, de gérer les productions et de relever les défis saisonniers en 4K avec une fidélité maximale dans les paramètres graphiques les plus élevés.



4K Farming Simulator 22 avec FSR 2.0 sur la carte graphique AMD Radeon RX 6750 XT







Lorsque vous utilisez la carte graphique AMD Radeon RX 6750 XT, la FSR 2.0 en mode "Performance" peut améliorer les taux de trame jusqu'à 1,4 fois par rapport au mode 4K natif (FSR "Off") avec le préréglage graphique "Very High".



Farming Simulator 22 en 4K avec FSR 2.0 sur la carte graphique AMD Radeon RX 6650 XT







La FSR 2.0 permet d'améliorer vos performances jusqu'à 1,4 fois par rapport à la résolution native 4K (FSR "Off") avec le mode "Performance" activé, soit jusqu'à 115 FPS même avec les graphismes du jeu réglés sur "Très élevé".



Plus de jeux et de développeurs FSR 2.0 à venir



Après la mise à jour de God of War et de Farming Simulator 22 avec la technologie FSR 2.0, la liste des prochains jeux FSR 2.0 s'est allongée à 16 jeux avec l'ajout d'Abyss World, Hitman 3, Rescue Party : Live !, Super People, et The Callisto Protocol, ce qui porte le nombre de jeux FSR 2.0 à 19 au total.



Les prochains jeux FSR 2.0 sont Abyss World, Asterigos, Delysium, EVE Online, Forspoken, Grounded, Hitman 3, Microsoft Flight Simulator, NiShuiHan, Overprime, Perfect World Remake, Rescue Party : Live !, Super People, Swordsman Remake, The Callisto Protocol et Unknown 9 : Awakening.



Le nombre de développeurs prenant en charge FSR 2.0 a également augmenté avec ces nouveaux ajouts, passant à 19 et comprend désormais ACME Game Studio, Arkane Lyon, Asobo Studio, CCP Games, GIANTS Software, IO Interactive, Luminous Productions, Luoxigu Network, Obsidian Entertainment, Perfect World Games (développeur de Perfect World et Swordsman), Reflection/Bandai Namco, Respawn Entertainment, rct. ai, Santa Monica Studio, Souleve/Netmarble F&C, Striking Distance Studios, Tag Studio, Thunder Fire et Wonder People.



Nouveaux jeux FSR 1.0 supplémentaires



Bien que la FSR 2.0 soit désormais disponible dans certains jeux et que nous nous attendions à ce que de plus en plus de développeurs intègrent notre dernière technologie de mise à l'échelle dans leurs jeux, en raison de la nature des délais de développement des jeux, vous pouvez toujours vous attendre à ce que certains nouveaux jeux sortent avec la FSR 1.0 ou soient mis à jour.



Dans cette optique, AMD FidelityFX Super Resolution 1.0 est désormais disponible dans Arma Reforger, Assassin's Creed Valhalla, Dolmen, Hitman 3, iRacing, Project Xandata, Raji : An Ancient Epic Enhanced Edition, Sniper Elite 5, The Elder Scrolls Online et V Rising - et la première génération de la technologie d'upscaling d'AMD est toujours capable d'augmenter les taux de trame à une qualité de résolution proche de la résolution native en utilisant un algorithme d'upscaling spatial de pointe et contribuera à offrir des expériences de haute qualité et de haute résolution dans tous ces jeux.



TECHPOWERUP