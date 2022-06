Alphacool dévoile la pâte thermique Apex 17 W/mK.



Alphacool présente la nouvelle pâte thermique Apex. Avec une conductivité thermique de 17 W/mK, elle entre dans le cercle des pâtes thermiques les plus performantes du marché. L'objectif principal lors du développement était, bien sûr, d'augmenter la conductivité thermique. Cependant, des points tels que la viscosité et la durabilité ne doivent pas être ignorés. Alphacool a pu optimiser la viscosité de sorte que la pâte thermique Apex est particulièrement adaptée aux pressions de contact élevées et reste facile à traiter. L'ingrédient principal de la graisse thermique Apex est une nanopoudre à très faible impédance thermique. Cela permet de refroidir efficacement les composants électroniques, ce qui prolonge leur durée de vie et améliore leur fiabilité.











La pâte thermique est livrée dans un applicateur de 4 g avec un bouchon vissable. La quantité fournie est suffisante pour plusieurs applications et peut être conservée dans l'applicateur pour le protéger du dessèchement.



Voici la fiche technique :







Disponibilité



La graisse thermique Apex 17 W/mK sera disponible dans la boutique en ligne Alphacool (numéro d'article 1022240) à partir du 16/06/2022.



TECHPOWERUP