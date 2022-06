Si vous êtes victime d'un piratage, ou si vous supposez avoir été piraté, ne paniquez pas, et surtout ne faites pas n'importe quoi que vous pourriez ensuite regretter !

Pour vous aidez dans cette démarche, le gouvernement lance un outil pour savoir si vous avez été victime d’une cyberattaque. Notre confrère pleinevie.fr vous explique que faire dans cette situation, en vous dévoilant même un outil gratuit issu du gouvernement, afin de contacter les instances qui seront à même de vous aider :

Le gouvernement vient de mettre en place un module d'assistance permettant de savoir si un appareil ou compte en ligne a été piraté. Gratuit et facile d'accès, il conseille et met en relation l'utilisateur avec un prestataire ou un gendarme.

