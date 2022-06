WESTERN DIGITAL nous propose unnouveau disque dur : Le Gaming Hard Drive 10 To SATA 6Gb/s.



Avec des capacités allant jusqu'à 10 To, les disques durs de gaming WD_BLACK vous permettent de télécharger les derniers titres AAA tout en conservant votre catalogue toujours plus important de classiques et de favoris prêts à être lancés. Ne faites pas de compromis sur votre collection de jeux. Stockez plus et jouez plus avec WD_BLACK.







Performances et capacité de jeu



WD_BLACK est spécialement conçu pour améliorer votre expérience de jeu sur PC. Grâce à sa puissante mémoire cache DRAM de 256 Mo disponible sur les modèles de plus grande capacité, le disque dur WD_BLACK est optimisé pour offrir des performances élevées afin de passer plus de temps à jouer et moins à charger. Associez un disque dur WD_BLACK à un disque SSD WD_BLACK pour une configuration double qui maximise votre expérience de jeu tout en vous permettant de conserver davantage de vos jeux préférés. Un disque dur WD_BLACK vous offre des vitesses élevées, une grande capacité et une garantie limitée de 5 ans, l'une des meilleures du secteur. Vous bénéficiez ainsi d'une remarquable solution de stockage de jeux.



Boostez vos parties



Un disque dur WD_BLACK est la solution de stockage idéale pour votre plateforme de jeu, car il vous offre des tailles de cache accrues ainsi qu'une grande capacité pour conserver vos titres préférés et leur contenu téléchargeable (DLC). Associé à un SSD, ce disque puissant offre des performances et une capacité exceptionnelles.



Stockez plus, jouez plus



Avec des capacités allant jusqu'à 10 To1, les disques durs de gaming WD_BLACK vous permettent de télécharger les derniers titres AAA tout en conservant votre catalogue toujours plus important de classiques et de favoris prêts à être lancés. Ne faites pas de compromis sur votre collection de jeux. Stockez plus et jouez plus avec WD_BLACK.



Fiabilité améliorée



Le disque dur de gaming WD_BLACK est équipé de la technologie StableTrac™ (sur les modèles 2 To1 et plus). Cette dernière sécurise l'axe du moteur à l'intérieur du disque dur pour une plus grande fiabilité et contribue à réduire les vibrations système supplémentaires induites par les autres composants, par exemple les équipements de jeu annexes. Grâce à la stabilisation des plateaux internes, les disques durs WD_BLACK permettent d'obtenir un pistage plus précis sur un secteur particulier lors des opérations de lecture et d'écriture, ainsi que des performances et une fiabilité supérieures.



Performances remarquables



Le disque dur WD_BLACK affiche des vitesses de transfert et des taux de lecture de jeux ultra-élevés avec d'impressionnantes tailles de cache allant jusqu'à 256 Mo de DRAM sur les modèles de grande capacité. La technologie de mise en cache dynamique de Western Digital améliore la mise en cache des algorithmes en temps réel, pour l'allouer et l'optimiser entre les lectures et les écritures. Passez moins de temps à charger et plus à gagner.



Processeur double apte au combat



La puissance de traitement doit être importante pour charger les jeux volumineux d'aujourd'hui. Le disque dur de gaming WD_BLACK est équipé d'un processeur double cœur qui offre deux fois plus de puissance de traitement qu'un processeur à cœur unique : il maximise les performances pour entrer dans l'action plus vite.



Une garantie limitée de 5 ans, l'une des meilleures du marché



Comparés aux disques durs classiques, nos disques durs de gaming WD_BLACK sont soumis à des tests en interne plus intenses et plus agressifs sur une période plus longue, ce qui explique pourquoi ce WD_BLACK bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans, l'une des meilleures du marché.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est disponible dur le site de WESTERN DIGITAL. Le prix est de : 366.99 euros.



WESTERN DIGITAL