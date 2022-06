Spécifications, performances, prix et disponibilité de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 : tout ce que nous savons à ce jour.



La NVIDIA GeForce RTX 4050 sera la nouvelle génération de cartes graphiques de jeu grand public, offrant la dernière architecture graphique basée sur les GPU Ada Lovelace. Cette carte graphique remplacera la RTX 3050, une carte graphique de jeu très populaire dans le segment des moins de 300 dollars américains qui vise le segment des consommateurs de masse.



Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 - Purement conçue pour les joueurs passionnés







Alors qu'on ne peut nier l'enthousiasme suscité par les séries GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 et GeForce RTX 4070, ou même par les cartes graphiques RTX 4060 plus grand public qui offrent le meilleur des meilleures performances de jeu, les cartes graphiques de la série RTX 4050 seront conçues pour le segment des 250 $ US, une gamme de prix grand public destinée aux joueurs à petit budget qui veulent les mêmes caractéristiques que les cartes haut de gamme, sans les performances, à un prix beaucoup plus bas.



C'est simple, la série RTX 4090 sera destinée aux utilisateurs qui veulent le meilleur du meilleur sans se soucier du montant qu'ils dépensent, tandis que la série RTX 4080 est destinée aux utilisateurs qui veulent les meilleures performances au meilleur prix possible. La RTX 4070 sera le point idéal pour les jeux haut de gamme, tandis que la RTX 4060 est conçue pour les masses de joueurs à un prix qui sera difficile à ignorer étant donné ses performances, et la RTX 4050 est destinée à ceux qui veulent entrer dans la nouvelle série à un prix de niveau budgétaire sans perdre l'ensemble des fonctionnalités de la prochaine génération.



Tout comme la génération précédente, la RTX 3050 a réussi à offrir des performances proches de celles de la RTX 2060, mais a été pénalisée par son interface mémoire 128 bits. La RTX 3050 a offert de meilleures performances, de meilleures fonctionnalités et une meilleure valeur (au PDSF) par rapport à sa concurrente, la RX 6500 XT, mais il a fallu des mois pour atteindre un prix proche du PDSF. Dans l'ensemble, la RTX 3050 était une carte graphique axée sur le 1080p et les eSports et on peut s'attendre à la même chose de la RTX 4050.







Le segment de la classe 50 est la vache à lait de NVIDIA et c'est certainement quelque chose que NVIDIA veut avoir à un prix correct dans sa performance donnée.



Nous devrions nous attendre à des choses similaires avec la prochaine génération de solutions de jeu, mais un facteur important à prendre en compte est que les GPU deviennent plus gourmands en énergie et plus chers. C'est une tendance qui pourrait se poursuivre à l'avenir, car nous obtenons de meilleurs produits, mais en contrepartie, il y a toujours un coût à payer pour les consommateurs finaux. Donc, en commençant par ce que nous savons jusqu'à présent, nous devrions d'abord jeter un coup d'œil sur les tout nouveaux GPU de classe Ada Lovelace ou AD10* qui équiperont les cartes GeForce RTX 40 de nouvelle génération.



Le GPU AD107 'Ada Lovelace' de NVIDIA : une puce d'entrée de gamme pour la prochaine génération



En commençant par la configuration du GPU, les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4050 pourraient utiliser les GPU AD106 et AD107. Nous ne pensons pas qu'il y aura une configuration 'Ti' dans la gamme, car nous n'avons pas eu cela avec la famille Ampere, mais cela pourrait changer. La raison pour laquelle je mentionne les deux GPU AD106 et AD107 pour la même carte est que la RTX 3050 a fait de même. La carte a été produite avec des GPU GA106 avant que le GA107 ne devienne largement disponible sur le marché après ses débuts sur les mobiles.



La RTX 3050 a toujours été destinée à utiliser le GPU GA107 mais NVIDIA a fait bon usage des matrices GA106 qui ne pouvaient pas atteindre les rendements requis pour les cartes haut de gamme. Le GPU mesurerait environ 150 mm2 et utiliserait le nœud de processus TSMC 4N qui est une version optimisée du nœud 5 nm (N5) de TSMC conçu pour l'équipe verte.







Le GPU NVIDIA Ada Lovelace AD107 devrait comporter jusqu'à 3 GPC (Graphics Processing Clusters). Il s'agit du même nombre de GPC que le GPU GA106. Chaque GPC sera composé de 4 TPC et de 8 SM, soit la même configuration que la puce existante. Chaque SM (Streaming Multiprocessor) abritera quatre sous-cores, ce qui est également la même configuration que le GPU GA106. Ce qui a changé, c'est la configuration des cœurs FP32 et INT32. Chaque sous-cœur comprendra 128 unités FP32 mais les unités combinées FP32+INT32 atteindront 192. Ceci est dû au fait que les unités FP32 ne partagent pas le même sous-cœur que les unités IN32. Les 128 cœurs FP32 sont séparés des 64 cœurs INT32.



Donc au total, chaque sous-cœur sera composé de 32 unités FP32 plus 16 unités INT32 pour un total de 48 unités. Chaque SM aura un total de 128 unités FP32 plus 64 unités INT32 pour un total de 192 unités. Et comme il y a un total de 24 unités SM (8 par GPC), nous avons 3 072 unités FP32 et 1 536 unités INT32 pour un total de 4 608 cœurs.



Schéma fonctionnel du GPU de jeu 'SM' NVIDIA AD103 'Ada Lovelace' (Image Credits : Kopite7kimi) :







En ce qui concerne le cache, c'est un autre segment où NVIDIA a donné un gros coup de pouce par rapport aux GPU Ampere existants. Les GPU Ada Lovelace disposeront de 192 Ko de cache L1 par SM, soit une augmentation de 50% par rapport à Ampere. Le cache L2 sera porté à 16 Mo, comme indiqué dans les fuites. C'est une augmentation de 8x par rapport au GPU Ampere GA106 qui héberge seulement 2 MB de cache L2. Le cache sera partagé sur l'ensemble du GPU.



Enfin, nous avons les ROPs qui resteront au nombre de 16 par GPC. Vous pouvez donc envisager jusqu'à 48 ROP, soit le même nombre que les GPU GA106 actuels. Les GPU Ada Lovelace seront également dotés des derniers cœurs Tensor de 4e génération et RT (Raytracing) de 3e génération, ce qui permettra de porter les performances DLSS et Raytracing à un niveau supérieur.



Globalement, le GPU AD107 d'Ada Lovelace offrira :



- le même nombre de GPC que le GPU GA106,

- +20 % de cœurs en plus par rapport au GPU GA107,

- 50% de cache L1 en plus (par rapport à Ampère GA107),

- 8x le cache L2 (par rapport au GA107 d'Ampere),

- 50% de ROPs en plus (par rapport à Ampere GA107),

- Cœurs Tensor de 4ème génération et RT de 3ème génération.



Maquette de schéma fonctionnel du GPU de jeu NVIDIA AD107 'Ada Lovelace' (Crédits image : SemiAnalysis) :







Notez que les vitesses d'horloge, qui sont censées se situer entre 2 et 3 GHz, ne sont pas prises en compte dans l'équation. Elles joueront donc un rôle majeur dans l'amélioration des performances par cœur par rapport à Ampère.



Spécifications préliminaires de la série NVIDIA GeForce RTX 4050 :







Spécifications des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4050



NVIDIA pourrait ou non proposer deux variantes des cartes graphiques GeForce RTX 4050. Cela dépend s'ils ont assez de puces ou de matrices défectueuses à portée de main pour en faire des cartes graphiques discrètes mais nous savons qu'il y aura bien une carte graphique RTX 4050. Le côté portable peut voir plus de configurations mais pour la RTX 4050 sur les ordinateurs de bureau, nous pouvons nous attendre aux spécifications suivantes.



Spécifications 'attendues' de la NVIDIA GeForce RTX 4050



En se basant sur la décision de NVIDIA de faire un mélange d'AD106/AD107 ou d'aller vers l'AD107 sur sa gamme RTX 4050, nous pouvons voir jusqu'à un total de 3072 cœurs. Le GPU AD107 disposera de 16 Mo de cache L2 et jusqu'à 48 ROPs.



Les vitesses d'horloge ne sont pas encore confirmées, mais étant donné que le processus TSMC 4N est utilisé, nous nous attendons à des horloges entre 2,0-3,0 GHz. La vitesse d'horloge plus élevée que d'habitude vient du fait que NVIDIA fait un saut de deux nœuds, étant donné que les GPU Ampere avec le nœud 8nm de Samsung étaient en réalité un nœud de processus 10nm avec quelques optimisations. NVIDIA saute le 7nm et va directement vers un nœud de 5nm et même pas la variante vanille mais une version optimisée de celle-ci. Avec Pascal sur le nœud TSMC 16nm, NVIDIA a fait un énorme saut de fréquence et nous pouvons nous attendre à un saut similaire cette fois-ci aussi.



En ce qui concerne les spécifications de la mémoire, le GeForce RTX 4050 devrait être doté d'une capacité de 8 Go de GDDR6X qui pourrait atteindre des vitesses de 20+ Gbps sur une interface de bus de 128 bits pour une bande passante de plus de 320 Go/s. Il est possible d'opter pour une carte graphique de 8 Go sur un bus de 128 bits ou de passer à 96 bits pour des configurations de 6 ou 12 Go.



La carte graphique GeForce RTX 4050 aurait également un TGP d'environ 150W, soit une augmentation de 30% par rapport à la RTX 3050 sur le GPU GA107. Il s'agit d'une augmentation massive de la TGP et les performances doivent être vraiment bonnes pour que NVIDIA maintienne ses chiffres d'efficacité.







En ce qui concerne son jeu de fonctions, les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4050 seront dotées de toutes les fonctions NV modernes telles que les derniers cœurs Tensor de 4e génération, les cœurs RT de 3e génération, les derniers encodeurs NVENC et décodeurs NVCDEC, et le support des dernières API. Elles intègrent toutes les fonctions RTX modernes telles que DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable-BAR, Freestyle, Ansel, Highlights, Shadowplay et G-SYNC.



Spécifications préliminaires de la série NVIDIA GeForce RTX 4060 :







Performances des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4050



En ce qui concerne la performance des GPU de jeu, nous ne pouvons utiliser que des chiffres théoriques ici puisque le lancement est un peu loin, mais sur la base de ce que nous savons, les cartes de la série RTX 40 pourraient être les premières cartes de jeu à atteindre la limite de 100 TFLOPs de puissance de calcul.



Juste à titre de comparaison :



- NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti : ~103 TFLOPs (FP32) (en supposant une horloge à 2,8 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 4090 : ~90 TFLOPs (FP32) (en supposant une horloge à 2,8 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 4080 : ~50 TFLOPs (FP32) (en supposant une horloge à 2,5 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti : 40 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 1,86 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti : ~38 TFLOPs (FP32) (en supposant une horloge à 2,5 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 4070 : ~36 TFLOPs (FP32) (en supposant une horloge à 2,5 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3090 : 36 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 1,69 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3080 : 30 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 1,71 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti : 22 TFLOPs (FP32) (1,77 GHz Boost clock),

- NVIDIA GForce RTX 4060 : 20 TFLOPs (FP32) (en supposant une horloge de 2,2 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3070 : 20 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 1,72 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti : 16 TFLOPs (FP32) (1,65 GHz horloge Boost),

- NVIDIA GeForce RTX 4050 : 14 TFLOPs (FP32) (en supposant une horloge de 2,2 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3060 : 13 TFLOPs (FP32) (horloge Boost à 1,77 GHz),

- NVIDIA GeForce RTX 3050 : 9 TFLOPs (FP32) (1,77 GHz Boost clock).



Sur la base d'une vitesse d'horloge théorique de 2,2 GHz, vous obtenez jusqu'à 14 TFLOPs de performance de calcul et les rumeurs suggèrent des horloges de boost encore plus élevées. Il s'agit là d'horloges de pointe, similaires aux fréquences de pointe d'AMD qui sont plus élevées que l'horloge moyenne des jeux. Une performance de calcul de 14+ TFLOPs signifie plus de performance sur un GPU de " classe 50 " qu'un " flagship de classe 60 ", ce qui sera une bonne augmentation. Mais il faut garder à l'esprit que les performances de calcul n'indiquent pas nécessairement les performances globales de jeu.







Cela représente une augmentation d'environ 55 % des performances de calcul de la carte graphique GeForce RTX 4050 par rapport à son prédécesseur, sans même prendre en compte les performances des cœurs RT et Tensor, qui devraient également bénéficier de hausses importantes dans leurs départements respectifs. Les FLOPs ne reflètent pas nécessairement les performances graphiques ou de jeu, mais ils fournissent une mesure qui peut être utilisée pour la comparaison.







Les joueurs peuvent s'attendre à de bonnes performances 1080p avec la RTX 3050. La série " 50 " a toujours été destinée aux solutions 1080p économiques qui sont populaires dans les sports électroniques, avec des technologies telles que Reflex, DLSS et diverses capacités de streaming à un prix grand public.



Prix et disponibilité des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4050



La NVIDIA GeForce RTX 3050 a été lancée à 249 $ US. Nous pouvons nous attendre à ce que NVIDIA conserve les mêmes prix pour ces cartes avec un ajustement de 10 à 20 $ US ici et là.



NVIDIA a vraiment besoin d'attirer plus de joueurs dans le segment des 200 à 300 dollars américains, mais elle doit fournir un produit qui en vaut le prix. La RTX 3050 était une mise à niveau décente et ce qui la rendait vraiment intéressante était son jeu de fonctions "GeForce RTX". Cette fois-ci, NVIDIA devrait se concentrer à la fois sur les fonctionnalités et les performances pour attirer plus de joueurs dans son écosystème, car ce segment va devenir très chaud avec l'arrivée d'Intel avec sa gamme Arc.



Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 devraient être dévoilées au troisième trimestre et lancées au quatrième trimestre 2022. Nous saurons donc avec certitude ce que NVIDIA prépare dans les prochains mois.



Prix des GPU NVIDIA GeForce par segment et par niveau









