Alphacool présente les ventilateurs Rise Aurora 120 White et Rise Aurora 140 White.



Alphacool présente la version blanche des ventilateurs Rise Aurora qui s'accordera parfaitement en termes de couleur avec les radiateurs Alphacool NexXxos blancs et les connecteurs de l'Eizapfen White Edition. Les RGB adressables numériquement créent une illumination unique pour compléter l'aspect visuel.







Les ventilateurs Alphacool Rise Aurora offrent un débit d'air élevé (120mm 154.1 m³/h | 140mm 154.1 m³/h) et une pression statique élevée (120mm 3.17 mm/H₂O | 140mm 2.20 mm/H₂O), ce qui rend ces ventilateurs idéaux pour les radiateurs à refroidissement liquide ou pour les opérations de refroidissement silencieuses. Le Rise Aurora est contrôlable par PWM avec une gamme de RPM de 0 à 2500 pour le modèle 120mm et une gamme de RPM de 0 à 2000 RPM pour le modèle 140mm.



Spécifications :



Alphacool Rise Aurora 120mm Blanc



- Pression : 3.17 mm/H2O,

- Débit d'air : 118.9 m³/h,

- Connecteur d'alimentation : 4Pin PWM,

- LED : ARGB,

- Durée de vie (à 25°C) : 30 000 heures,

- Vitesse nominale : 2500 U/min,

- Gamme de bruit : 30 - 49,9 dB(A),

- Couleur du rotor : Blanc,

- Plage de débit d'air : 100 - 149 m³/h,

- Dimensions : 120 x 120 x 25mm,

- Puissance absorbée : 8.64W.



Alphacool Rise Aurora 140mm Blanc



- Pression : 2.20 mm/H2O,

- Débit d'air : 154.1 m³/h,

- Connecteur d'alimentation : 4Pin PWM,

- LED : ARGB,

- Durée de vie (à 25°C) : 30 000 heures,

- Vitesse nominale : 2500 U/min,

- Gamme de bruit : 30 - 49,9 dB(A),

- Couleur du rotor : Blanc,

- Plage de débit d'air : 100 - 149 m³/h,

- Dimensions : 120 x 120 x 25mm,

- Puissance absorbée : 8.64W.



Disponibilité et Prix



Les nouveaux ventilateurs blancs Alphacool Rise Aurora 120mm et 140mm sont maintenant disponibles chez Alphacool et ses revendeurs partenaires.



- Alphacool Rise Aurora 120 mm White : 18.99 euros, Cliquez ICI.

- Alphacool Rise Aurora 140 mm White : 21.99 euros, Cliquez ICI.



VORTEZ