TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula.







La Radeon RX 6950 XT OC Formula d'ASRock est la RX 6950 XT la plus rapide de la société, et elle ne s'adresse pas seulement aux joueurs qui veulent l'une des solutions graphiques les plus rapides pour les jeux 4K, mais aussi aux overclockers professionnels qui recherchent des records dans les benchmarks, d'où la marque " OC Formula ". La RX 6950 XT OC Formula succède à la RX 6900 XT OC Formula, que nous avons également examinée. Cette carte était unique car elle était basée sur la variante spéciale " XTXH " du silicium " Navi 21 " sur lequel est basé le RX 6900 XT ; associée à un overclocking en usine, elle a permis à ASRock d'obtenir un gain de performance de près de 10 % par rapport au RX 6900 XT de référence. Bien que très similaire, le RX 6950 XT est un SKU différent.



AMD a publié la Radeon RX 6950 XT dans le cadre d'un rafraîchissement de 3 UGS de sa pile de produits pour l'été 2022, les deux autres étant la RX 6750 XT et la RX 6650 XT. Le RX 6950 XT, selon AMD, est une réimagination du RX 6900 XT. Imaginez ce que cela donnerait si AMD le sortait en 2022. Sous le capot, le RX 6950 XT est basé sur la même architecture graphique RDNA2, et le silicium "Navi 21" sur lequel il est basé est fabriqué sur le même processus de 7 nm.



Par rapport à la RX 6900 XT, AMD a augmenté les horloges du moteur, avec les horloges du jeu (de facto les horloges du GPU) maintenant 2100 MHz de référence au lieu de 2015 MHz comme sur la RX 6900 XT. ASRock l'a overclocké en usine à 2279 MHz (horloges de jeu). AMD a également amélioré le sous-système de mémoire en utilisant des puces mémoire GDDR6 à 18 Gbps, ce qui entraîne une augmentation de 12,5 % de la bande passante de la mémoire, qui est maintenant de 576 Go/s, contre 512 Go/s sur le RX 6900 XT. Le troisième domaine est un ensemble de modifications au niveau du firmware et du pilote pour améliorer encore les performances.







La configuration de base du RX 6950 XT est identique à celle du RX 6900 XT, avec 80 unités de calcul RDNA2, soit 5 120 processeurs de flux, 80 accélérateurs de rayons, 320 TMU, 128 ROP et 16 Go de mémoire vidéo sur une interface mémoire de 256 bits. Le bus mémoire peut sembler plutôt étroit en comparaison avec les offres de NVIDIA dans ce segment, comme la RTX 3080 Ti avec des interfaces de 384 bits de large ; cependant, AMD a cherché à surmonter ce manque de bande passante avec une pièce innovante de la technologie qu'elle appelle Infinity Cache - un cache sur puce de 128 Mo fonctionnant à 1,5 TB/s, il amortit les transferts de données entre le GPU et la mémoire vidéo.



L'ASRock RX 6950 XT OC Formula ressemble visuellement au RX 6900 XT OC Formula qui nous avait laissé très impressionnés. Un grand refroidisseur à trois ventilateurs est optimisé pour évacuer la chaleur du GPU overclocké. Le circuit imprimé comporte un VRM massif à 21 phases qui tire son énergie d'un trio de connecteurs PCIe à 8 broches. ASRock a donné au RX 6950 XT un surcadençage de 179 MHz par rapport aux horloges de référence de 2100 MHz. Le circuit imprimé présente plusieurs caractéristiques favorables aux overclockers, adaptées aux bancs de chasse aux records, telles que le double BIOS, des points de mesure de tension consolidés, un traitement de surface du circuit imprimé pour un refroidissement extrême, et bien plus encore. ASRock a fixé le prix de la carte à 1 100 Dollars, ce qui n'est pas supérieur au prix de référence de 1100 $ d'AMD.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP