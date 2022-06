Support du HDMI 2.1 avec VRR pour le boîtier de capture EVGA XR1 PRO.







A son lancement en début d'année, le boîtier de capture vidéo et de streaming EVGA XR1 PRO ne supportait que la norme HDMI 2.0 d'après ses spécifications originales.







Toutefois, EVGA vient de publier un nouveau firmware pour le composant MCU, numéroté 0C.0C.01, qui ajoute le support de la norme HDMI 2.1 y compris avec la fonction Variable Refresh Rate (VRR). Cela signifie simplement qu'il n'est plus nécessaire de désactiver les technologies Adaptative-Sync/FreeSync ou G-SYNC proposées respectivement par les cartes graphiques AMD Radeon et NVIDIA GeForce. L'utilisateur peut donc jouer dans les meilleures conditions d'affichage possibles avec une fréquence d'affichage variable et la synchronisation des images entre le GPU et le moniteur tout en continuant de diffuser ou d'enregistrer ses parties de jeu via le boîtier XR1 PRO.



Malgré le support de la norme HDMI 2.1 aussi bien pour l'entrée que pour la sortie, les résolutions maximales supportées par l'EVGA XR1 PRO restent les mêmes à savoir 1440p@60 FPS ou 4K@30 FPS en mode capture voire 1440p@144 FPS ou 4K@60 FPS en mode HDR Pass-Through (sans capture). Il n'est donc pas possible de faire transiter de la 8K par exemple.



Pour mettre à jour le firmware MCU du XR1 PRO, il faut télécharger le fichier ZIP correspondant qui comprend un exécutable pour Windows. Par ailleurs, l'application XR1 RGB a été mise à jour en version 1.0.5.0 pour supporter ce firmware HDMI 2.1 VRR.



Téléchargement pour Windows 7/8/8.1/10/11 32/64 bit



- Firmware 01.04.06.06.0501/0C.0C.01 pour les boîtiers EVGA XR1 PRO : Cliquez ICI,

- Application EVGA XR1 RGB 1.0.5.0 pour les boîtiers EVGA XR1/XR1 PRO : Cliquez ICI.



