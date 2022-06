ASUS nous propose un "nouveau" clavier Gamers : Le ROG Strix Scope RX (EVA Edition).



Nous sommes en 2022. La Republic of Gamers lance un nouvel équipement pour le projet EVANGELION. Le ROG Strix Scope RX EVA Edition enveloppe fièrement un boîtier en aluminium violet inspiré de l'EVA autour d'un ensemble complet de commutateurs mécaniques optiques ROG RX. Cette formidable combinaison permet d'effectuer des frappes sans tremblement, de bénéficier d'un délai de débordement proche de zéro, d'une étanchéité IP57 et d'une résistance à la poussière pour un déploiement fiable lors de campagnes prolongées.











COMMUTATEURS MÉCANIQUES OPTIQUES ROG RX



Les commutateurs mécaniques optiques ROG RX Red et RX Blue offrent des frappes de touches cohérentes et sans oscillation avec une réponse ultra-rapide de 1 ms et une durée de vie de 100 millions de frappes. Ces commutateurs haut de gamme sont dotés d'une tige carrée creuse et de LED RVB intégrées pour un éclairage complet des touches.



CONSTRUIT POUR DURER



Le ROG Strix Scope RX EVA Edition offre une résistance à l'eau et à la poussière IP57 à la pointe de l'industrie, ce qui garantit une bonne protection contre les éclaboussures et la poussière. Il est également doté d'une plaque supérieure en alliage d'aluminium durable qui assure une rigidité structurelle pour vous offrir des performances durables et fiables.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 04 juillet 2022. Le prix sera de : 199.90 euros.



ASUS ROG