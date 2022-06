DEEPCOOL nous propose un nouveau watercooling AIO : Le Castle 360EX A-RGB.



Le système de refroidissement liquide pour processeur DeepCool CASTLE 360EX A-RVB AIO offre un éclairage RVB exceptionnelle ainsi que trois ventilateurs PWM DeepCool CF120 A-RVB et notre miroir infini emblématique sous un radiateur de 360 mm.























Un design amélioré



Le design de l’emblématique pompe à miroir infini DeepCool Castle EX a été réinventé. Découvrez le nouveau logo DeepCool sur une puce miroir agrandie pour un nouveau classique.



Un éclairage novateur



Trois ventilateurs PWM DeepCool CF120 produisent des couleurs brillantes grâce à 12 LED RVB par ventilateur.



Un refroidissement efficace



Conçue de l’intérieur, la nouvelle pompe à double chambre présente une voie d’écoulement optimisée pour un meilleur échange thermique.



Un fonctionnement puissant et silencieux



Un moteur triphasé plus puissant offre des performances de refroidissement supérieures avec un débit accru tout en maintenant des niveaux de bruit bas.



Une surface agrandie



Avec 25 % d’ailettes biseautées en plus sur la plaque froide en cuivre, la surface agrandie dissipe efficacement la chaleur.



Protégez vos acquis



Après 3 ans de recherche et développement, DeepCool a mis au point une innovation en matière de systèmes de refroidissement liquide : la technologie anti-fuite. Ce nouveau design permet de réguler et d’équilibrer la pression du système pour améliorer considérablement la sécurité opérationnelle et réduire au minimum les fuites.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 01 juillet 2022. Le prix sera de : 189.90 euros.



Il est également disponible en blanc.



DEEPCOOL