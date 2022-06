SilverStone Grandia Series GD11 Cas HTPC compact avec support de radiateur 240mm.



SilverStone Technology présente sa dernière addition à la série de boîtiers Grandia - le SilverStone GD11. Le châssis SilverStone GD11 est conçu comme un châssis HTPC compact placé horizontalement. Il prend en charge les solutions de refroidissement liquide avec des radiateurs de 240 mm. En outre, le châssis prend en charge les cartes mères SSI-CEB comme la carte mère de station de travail ASUS WS X299 SAGE. Ainsi, le GD11 prend également en charge les cartes mères ATX, micro-ATX et mini-ITX. Pour l'alimentation, le châssis prend en charge les blocs d'alimentation ATX standard. Le châssis dispose également de 7 emplacements d'extension PCI pour les cartes graphiques et les périphériques d'extension, des cartes d'acquisition aux contrôleurs RAID.















Le boîtier SilverStone GD11 est essentiellement un châssis ATX standard posé à plat sur son dos, ayant le même support matériel que la plupart des boîtiers ATX. SilverStone a ajouté des touches modernisées sur le boîtier pour le rendre adapté aux salons et aux espaces modernes, comme les pieds chromés et le panneau avant en aluminium brossé. Le GD11 est également complet avec un port USB-C sur l'entrée/sortie avant aux côtés de deux ports USB 3.0 et un ensemble de boutons standard pour l'alimentation et la réinitialisation, et des ports audio sur l'autre côté.



Spécifications



- Support des cartes mères : SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX,

- Baie pour lecteur : 3,5" x 3 (compatible avec 2,5" x 1).



Ventilateurs de refroidissement :



- Avant : 120mm x 2 (ventilateur 120mm x 1 inclus),

- Arrière : 80mm x 2,

- Côté droit : 120 mm x 1,

- Côté gauche : 120mm x 1,

- Support de radiateur : Jusqu'à 240 mm à l'avant,

- Emplacements d'extension : 7.



- E/S en façade : USB-C 1x, USB 3.0 x2, Combo Audio 1x.



Limitations :



- Longueur du GPU : Jusqu'à 340 mm,

- Largeur du GPU : jusqu'à 141 mm,

- Hauteur du refroidisseur de CPU : Jusqu'à 146 mm,

- BLOC D'ALIMENTATION : Aucune limitation.



- Dimensions et volume : 440mm (L) x 176mm (H) x 399mm (P), 30,9 litres.







Le SilverStone GD11 a un prix de détail suggéré de 179.99 Dollars et sera lancé plus tard cette année. Pour en savoir plus sur le châssis Grandia Series GD11 (SST-GD11B), veuillez consulter le site de SilverStone Technology.



VORTEZ