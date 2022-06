BLEU JOUR dévoile une nouvelle génération de mini PC.







Des innovations performantes, personnalisables et ultra design à découvrir sur IT Partners, le 15 et 16 Juin 2022 , Disneyland Paris, Stand R63



BLEU JOUR, fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires de périphériques originaux, design et performants, présente sur l’édition 2022 d’IT Partners un max de nouveautés parmi lesquelles : un ordinateur ultra-sécurisé KUBB Secure, le lancement du KUBB Made in France, un mini PC UNIC des plus classieux, une enceinte multiroom personnalisable à coque interchangeable, la nouvelle version du PC gamer Move Ultimate et une gamme complète d’ordinateurs intégrant les derniers processeurs Intel Core de 12ᵉ génération... des nouveautés qui renforcent la singularité de la

marque avec des produits dotés de fonctionnalités et style qui sont uniques sur le marché.

MOOD, l’enceinte multiroom qui se réinvente sans cesse !



Plus d’une dizaine de coques différentes... un très large choix de coloris (Bleu, Vert, Orange...), faites-vous plaisir avec MOOD : l’enceinte multi-room, à coque interchangeable. En changeant la coque, il est possible de modifier selon ses envies et humeurs l'apparence de MOOD autant de fois que souhaité. Une opération simple qui permet de modifier la couleur ou la matière de sa coque afin que MOOD s'intègre parfaitement dans son environnement domestique ou même au travail. Idéal pour affirmer son style, sa différence.



Caractéristiques principales de Mood : Amplificateurs de puissance 2x50W @ 8 ohm/gamme de fréquences 20 - 20,000 Hz/décodage jusqu'à 24bit/192kHz/réseaux sans fil Wi-Fi/WLAN & Bluetooth 5,0/Formats de streaming Chromecast Built-In, Apple AirPlay, B-luetooth Audio Streaming, Spotify Connect/UPNP DLNA.



UNIC, un mini PC qui porte bien son nom !







Basé sur la technologie NUC Element d’Intel® de 11 & 12ième Génération., ce Mini PC est destiné à la bureautique nécessitant de la puissance CPU Architecturé autour d’une carte mère fabriquée en France, UNIC est un outil multifonctionnel qui permet de travailler, de naviguer, de créer et d'accéder facilement à tout contenu multimédia. L'UNIC offre des performances exceptionnelles, grâce à l'Intel® Computer Element H-

Series, le tout avec un style vraiment unique !



Caractéristiques principales : Intel NUC Element Technology/Intel Core i5, i7 & i9 & Intel Xeon vPro/DDR4 ECC 64GB Max. Dual-Channel /SSD M.2 NVMe PCIe /Thunderbolt 4/Wi-Fi, Bluetooth. Silence optimisé/5 ans de garantie.



MOVE ULTIMATE, une nouvelle version du PC gamer nomade







Facile à transporter et à upgrader d’un point de vue hardware, le MOVE ULTIMATE nouvelle génération est doté des dernières technologies modulaire Intel® NUC Element Extreme. MOVE ULTIMATE embarque des composants puissants dans un volume réduit pour répondre aux plus hautes exigences des joueurs. Il est nomade et facilement évolutif via des mises à jour de la machine. Cette nouvelle génération du MOVE ULTIMATE dispose d’un nouveau châssis avec des ports USB présents en façade, une meilleure répartition des dimensions et un choix plus large de coloris (jaune, orange, rouge, blanc et graphite).



Caractéristiques principales : technologie Intel NUC Element/Intel Core i5, i7 & i9/DDR4-3200

64 Go Max. Dual-Channel /Carte graphique jusqu'à 30cm/SSD M.2 NVMe PCIe /Thunderbolt™ 4/Wi-Fi, Bluetooth/Aluminium/transportable/3 ans de garantie.



KUBB SECURE, un PC conçu pour protéger vos données les plus confidentielles !







Ce mini PC rend impossible l’accès à nos fichiers ou messages en les isolant des systèmes informatiques, des systèmes d’informations et téléphonique grâce à la technologie Secure Card de Freemindtronic : avec cette solution de chiffrement sans contact de bout en bout, les messages ou les fichiers apparaissent « chiffrés » aussi bien chez l’expéditeur que chez le destinataire. Ce n’est qu’avec la carte Secure Card que les données sont déchiffrées. Cette carte peut s’utiliser avec un téléphone NFC ou sur ordinateur. Sortie prévue du KUBB Secure au seconde semestre 2022.



Sortie du KUBBU Made in France







Depuis 2002, la PME Toulousaine Bleu Jour conçoit et assemble en France une gamme de PC de bureau ultracompacts et design, aussi

bien destinés au grand public qu’aux entreprises dont KUBB : ce modèle phare de la marque est un petit bloc de 12 centimètres de

côté proposé en bois ou en métal et se décline en de multiples couleurs. Le boîtier est 100 % français, conçu par les ingénieurs de

la société et réalisé avec le concours d’entreprises locales. Aujourd’hui, Bleu Jour franchit une nouvelle étape vers la conception d’un ordinateur 100 % français avec le lancement sur le marché, de son ordinateur phare équipé d’une carte mère entièrement conçue et réalisée en France.



Caractéristiques techniques de la carte mère « Made in France »: Carte Compatible avec Compute Element (U-Series) 11 Gen et suivant/2 Sorties DisplayPort/4 x USB 3.2 Gen/2 x USB 2.0/2 x M.2 2280 PCIe NVMe/1 x Audio.



Des nouveaux châssis prêts pour la 12ᵉ génération d’Intel







L’édition 2022 d’IT Partners sera aussi l’occasion pour la marque de présenter les nouveaux châssis des ordinateurs KUBB, OCTO et META prêts à embarquer la nouvelle famille de processeurs Intel Core Alder Lake (12ème génération).



Pour plus d’infos et démos, rendez-vous au salon IT PARTNERS, Stand R63



BLEU JOUR