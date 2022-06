Silicon Power présente la série de mémoires DDR5 XPOWER Zenith.



Silicon Power (SP) présente sa première gamme de modules de mémoire DDR5 - la série de mémoires XPOWER Zenith DDR5. Conçue pour les jeux, la mémoire XPOWER Zenith DDR5 est disponible en modèles RGB et non-RGB. La mémoire XPOWER Zenith DDR5 de Silicon Power est disponible à des vitesses allant de 5200MHz à 6000MHz. Elle est disponible en modules de 8, 16 et 32 Go et vendue en packs simples et en kits double canal.







DDR5 : des performances qui changent la donne



Découvrez des fréquences encore plus rapides, des capacités plus importantes et des voltages plus bas avec la dernière version de notre série Zenith, les modules de mémoire de bureau XPOWER Zenith DDR5. Faites passer vos capacités de jeu à de nouveaux scores élevés avec des vitesses turbo allant de 5200MHz à 6000MHz. Ces modules sont disponibles en densités de 8, 16 et 32 Go, avec le double de banques et le double de longueur de burst par rapport à la DDR4, pour donner aux joueurs acharnés et aux overclockers la puissance nécessaire pour exploiter les performances de la DDR5.



Éliminez la concurrence sans augmenter la chaleur



Le dissipateur thermique en aluminium, disponible en noir ou en blanc et doté d'une texture en forme de cheveux, favorise une dissipation maximale de la chaleur et la gestion thermique. Cet effet est encore renforcé par une faible consommation d'énergie de 1,25V-1,35V, un code de correction d'erreur (ECC) sur puce et un circuit intégré de gestion de l'énergie (PMIC), afin d'offrir un jeu stable et ininterrompu aux résolutions les plus élevées tout en gardant son sang-froid, quelle que soit l'intensité de la concurrence.



Spécifications



Capacité :



- Kit simple : 8GB, 16GB, 32GB,

- Kit double canal : 16GB(8GBx2), 32GB(16GBx2), 64GB(32GBx2).



- Dimensions : 133,4 mm x 38,5 mm x 8,8 mm,

- Couleur : Noir, Blanc,

- Tension : 1,25V (5200, 5600), 1,35V (6000),

- Facteur de forme : UDIMM,

- Fréquence (Vitesse) : 5200/5600/6000 MHz,

- Latence CAS : CL38 (5200), CL40 (5600), CL40 (6000),

- Certification : CE, UKCA, Green dot, WEEE, RoHS,

- Garantie : Garantie limitée à vie.



