LG lance 3 modèles d'écrans LCD Nano IPS pour le jeu qui offrent une réponse rapide de 1 ms.



LG a révélé trois nouveaux modèles, dont l'écran à cristaux liquides Nano IPS gaming 32GQ950-B, dont le temps de réaction est de 1 ms.



















Toutes les versions disposent d'un "mode DAS" qui réduit la latence et permet un affichage de la gamme de couleurs DCI-P3 à 98 %. La gamme dynamique élevée est certifiée VESA Display HDR et permet un étalonnage matériel, ce qui permet de présenter en permanence l'écran dans la bonne teinte. Le 32GQ950-B est un écran à cristaux liquides pour le jeu 4K de 32 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Affichage des couleurs d'environ 1,07 milliards de couleurs, luminosité 450 cd / m2, angle de vision horizontal / vertical 178 °, gamme dynamique élevée VESA Display HDR 1000.



Entrée HDMI x2, entrée DisplayPort x1, USB3.0 en amont x1, USB3.0 en aval x2, et sortie casque x1 composent l'interface. Les dimensions extérieures sont de 719 mm de largeur, 278 mm de profondeur, 491-601 mm de hauteur et un poids de 11,6 kg. Il est à vous pour 1 129 Dollars.



Le 32GQ850-B est un écran à cristaux liquides de jeu WQHD de 32 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz (260 Hz en mode OC). Affichage des couleurs environ 1,07 milliards de couleurs, luminosité 450 cd / m2, angle de vision horizontal / vertical 178 °, haute gamme dynamique VESA Display HDR 600. Entrée HDMI x2, entrée DisplayPort x1, USB3.0 en amont x1, USB3.0 en aval x2, et sortie casque x1 composent l'interface. Les mesures extérieures sont de 714 mm en largeur, 278 mm en profondeur, 504 à 614 mm en hauteur, et 8,2 kg en poids. Celui-ci coûte 777 euros.



Le 27GP95R-B est un écran à cristaux liquides de jeu 4K de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Affichage des couleurs environ 1,07 milliards de couleurs, luminosité 400 cd / m2, angle de vision horizontal / vertical 178 °, haute gamme dynamique VESA Display HDR 600. Entrée HDMI x2, entrée DisplayPort x1, USB3.0 en amont x1, USB3.0 en aval x2, et sortie casque x1 composent l'interface. Les mesures extérieures sont de 609 mm en largeur, 291 mm en profondeur, 465 à 575 mm en hauteur, et 7,96 kg en poids. Celui-ci coûte également 777 euros.



