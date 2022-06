AMD annonce la microarchitecture "Zen 5" et le processeur EPYC "Turin" en 4 nm.



Lors de sa présentation au Financial Analyst Day 2022, AMD a dévoilé sa microarchitecture de CPU "Zen 5" de prochaine génération. La dernière feuille de route de la société en matière de microarchitecture de CPU confirme également que des variantes de ses CCD "Zen 4" avec cache vertical 3D (3DV Cache) sont en préparation, et qu'il y aura des variantes des processeurs EPYC "Genoa" avec 3DV Cache, en plus des variantes standard.







AMD a déclaré avoir atteint l'objectif de conception de l'architecture "Zen 3" actuelle, en la construisant à la fois sur des nœuds de 7 nm et de 6 nm (ce dernier étant le processeur client "Rembrandt"). La nouvelle architecture "Zen 4" fera ses débuts sur le nœud de 5 nm (TSMC N5), et pourrait connaître un rétrécissement optique similaire à celui du nœud plus récent de 4 nm quelque part sur la ligne, bien qu'AMD n'ait pas précisé si c'est sur le segment des entreprises ou des clients. L'architecture "Zen 5" de la prochaine génération fera ses débuts sur 4 nm, et verra un rétrécissement optique à 3 nm sur un produit futur.







Le processeur d'entreprise EPYC basé sur "Zen 5" portera le nom de code "Turin". La société n'a pas donné de détails sur le processeur, mais a offert un premier aperçu de ce que réserve "Zen 5". Comme toutes les générations précédentes de l'architecture "Zen", "Zen 5" apportera des améliorations en termes de performances et d'efficacité (augmentation de l'IPC et augmentation des performances par watt grâce à la transition vers un nouveau nœud de fonderie). AMD redessine la partie frontale du cœur du processeur et la redistribue pour une émission large, ce qui indique une étape d'exécution beaucoup plus large.









AMD évoque également des optimisations AI/ML, ce qui pourrait indiquer un matériel à fonction fixe s'appuyant sur les capacités AI/ML du " Zen 4 ". Sur le " Zen 4 ", AMD déploie les extensions AVX-512 BLOAT16 et VNNI dans le cadre de l'ISA du cœur du processeur, sans aucun matériel à fonction fixe externe (comme le GNA d'Intel). Dans notre entretien avec Robert Hallock d'AMD, il n'a pas exclu la possibilité d'un tel matériel dans les "développements futurs", étant donné l'acquisition de Xilinx par AMD.



La feuille de route d'AMD laisse entrevoir des débuts en 2024 pour "Zen 5" et le processeur EPYC "Turin". Dans les mois à venir, nous verrons plusieurs autres noms de code, tant dans le segment des entreprises que dans celui des clients, pour des produits basés sur "Zen 5".



TECHPOWERUP