Thermaltake lance le châssis mi-tour Tower 500.



Thermaltake dévoile le châssis mi-tour The Tower 500. Premier modèle de format mid-tower de la série The Tower. Panneaux de verre panoramiques pour une vue panoramique et une configuration de refroidissement avancée. Disponible en deux éditions, noir et snow.







Le Tower 500 est doté d'une grande capacité d'extension matérielle, capable d'accueillir une carte mère E-ATX (12 "x12") et jusqu'à huit disques durs 3,5" ou quatre disques durs 3,5" et huit disques durs SSD 2,5". Conçue pour offrir d'excellentes performances de refroidissement, la Tower 500 est équipée de deux ventilateurs arrière standard de 120 mm préinstallés pour éviter la surchauffe du CPU et du GPU. De plus, grâce à son intérieur spacieux, il offre un large éventail de choix pour des solutions de refroidissement polyvalentes. Au total, jusqu'à onze ventilateurs de 120 mm peuvent être installés dans le boîtier pour faciliter la circulation de l'air.







Pour le refroidissement tout-en-un, les utilisateurs peuvent choisir d'installer un refroidisseur tout-en-un de 360 mm sur le côté droit en utilisant le support de radiateur, et en retournant le panneau latéral droit de 180 degrés pour permettre l'extraction directe de la chaleur de la maille afin d'obtenir un résultat de refroidissement optimal. Pour le refroidissement DIY, un radiateur LCS personnalisé jusqu'à 399 mm s'adaptera également au support de radiateur du côté droit ; de plus, il y a un support de ventilateur fixé au bas du châssis, qui peut non seulement être installé verticalement ou horizontalement, mais peut également installer deux ventilateurs de 120 mm ou un radiateur supplémentaire pour rendre l'installation LCS encore plus attrayante.







Pour faire passer les effets visuels de votre PC à un niveau supérieur, les utilisateurs peuvent également choisir de fixer un kit de mise à niveau LCD optionnel sur la partie inférieure avant du The Tower 500. Grâce au logiciel TT RGB Plus de Thermaltake, l'écran LCD de 3,9 pouces Avec le logiciel TT RGB Plus de Thermaltake, l'écran LCD de 3,9 pouces offre aux utilisateurs une pléthore d'options personnalisables telles que la surveillance des informations système en temps réel, ou même le passage en "mode météo", qui correspondra à la météo de l'adresse IP définie par l'utilisateur pour afficher la météo régionale actuelle. Les utilisateurs peuvent également télécharger leurs images ou GIFs préférés pour ajouter une touche supplémentaire et rendre leur PC vraiment unique.







"Construire sur notre héritage" - Dans le prolongement de la série classique The Tower, nous avons combiné les meilleures caractéristiques des modèles 900 et 100 pour vous offrir une sélection supplémentaire entre les deux. Si vous êtes fasciné par le design vertical unique de la série The Tower ou si vous recherchez un objet qui attire l'attention pour mettre en valeur votre incroyable construction de PC, le Tower 500 est le choix idéal !







Pas de date ni de prix pour le moment.



