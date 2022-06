Arctic présente le ventilateur 140mm PST P14 Slim PWM de 16mm d'épaisseur.



Aujourd'hui, ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants de PC à faible niveau sonore, présente un nouveau ventilateur de boîtier de 140 mm, le P14 Slim PWM PST. Les amateurs de petits facteurs de forme apprécieront la finesse du dernier ventilateur de boîtier d'ARCTIC : avec une hauteur de montage de seulement 16 mm, le P14 Slim PWM PST prend beaucoup moins de place qu'un ventilateur de boîtier standard. Cela en fait un choix idéal pour les boîtiers HTPC, SFF et mini PC.











Le P14 Slim PWM PST utilise la technologie de partage PWM (PST) propre à ARCTIC, permettant de connecter jusqu'à trois ventilateurs supplémentaires en série. La vitesse du ventilateur peut être contrôlée via PWM, et avec une gamme de 150 à 1800 RPM, le P14 Slim PWM PST garantit une haute performance de refroidissement tout en gardant les niveaux de bruit au minimum.







Comme tous les ventilateurs de la série P d'ARCTIC, le P14 Slim PWM PST est optimisé pour la pression statique. Cela garantit un refroidissement efficace même avec une résistance accrue de l'air, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation sur les dissipateurs thermiques et les radiateurs ainsi que dans les petits boîtiers où les composants empilés serrés, les câbles ou les tubes limitent sévèrement le flux d'air libre.







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP