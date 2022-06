Dell dévoile les nouveaux XPS 13 et XPS 13 2-en-1.



Après le lancement du XPS 13 Plus, dont le système a été salué pour sa " refonte futuriste ", Dell poursuit cette année le déploiement de sa gamme XPS repensée avec le lancement aujourd'hui de l'emblématique XPS 13 et la révélation du prochain XPS 13 2-en-1. Le monde hybride et mobile d'aujourd'hui signifie que vos outils doivent vous rencontrer où que vous soyez. La polyvalence et la facilité à effectuer des multiples tâches sont primordiales, et le XPS 13 et le XPS 13 2-en-1 de Dell vous offrent tout cela à la pelle. Parce que le cours d'une journée peut changer avec un seul e-mail, un seul texte ou une seule étincelle de spontanéité, le XPS 13 (disponible avec Windows 11 ou Ubuntu 20.04) est votre compagnon de route par excellence. Fin, léger et compact, avec une autonomie de 12 heures, il se glisse facilement dans votre sac à dos, votre sacoche ou votre sac à main, tout en offrant les performances de pointe dont vous avez besoin avec les processeurs Intel Core de 12e génération pour effectuer plusieurs tâches en même temps.











Fidèle à l'esthétique du XPS, il est doté de notre cinquième génération d'écran InfinityEdge à quatre côtés et d'un son amélioré pour une expérience de divertissement immersive, que ce soit pour écouter de la musique en streaming, discuter avec des amis par vidéo ou regarder le dernier blockbuster. Une luminosité élevée, une clarté améliorée, des détails précis et des couleurs vives donnent vie à votre contenu, tandis que des haut-parleurs plus grands permettent un son plus fort, des basses plus profondes et une meilleure expérience audio globale. La technologie Eyesafe gère intelligemment l'énergie lumineuse à la source, réduisant la lumière bleue dangereuse sans compromettre votre expérience visuelle. Fabriqué de manière experte à partir de matériaux de qualité, le XPS 13 offre une approche inclusive de la couleur expressive, avec des tons unifiés à l'intérieur et à l'extérieur qui incarnent notre approche minimaliste et attentive. Disponible dans des teintes adoucies de ciel et d'ombre, l'aluminium teinté usiné par la commande numérique est de qualité supérieure.











Même charte, nouveau plan



Avec le XPS, notre charte de conception consiste à simplifier l'expérience de l'utilisateur afin que la technologie se fonde presque dans l'arrière-plan et que l'appareil devienne une extension de vous-même. Mais parfois, il est intéressant de comprendre comment les choses sont fabriquées, alors parlons de toute l'ingénierie avancée qui nous a permis d'atteindre nos objectifs de conception et d'expérience...







Dans le passé, vous avez vu XPS réimaginer l'expérience de l'avant de l'écran avec notre design InfinityEdge, qui a poussé l'industrie à adopter des bords plus fins et à offrir une meilleure expérience visuelle dans un espace identique ou plus petit. Dans l'esprit de repousser les limites, ou de réduire les limites, notre équipe d'ingénieurs s'est déplacée vers l'intérieur avec la même mission de rendre le XPS 13 aussi compact que possible pour les clients qui privilégient la mobilité. Cette fois, nos ingénieurs ont dû repenser la disposition architecturale sous le capot.







Cela a donné le coup d'envoi d'un long et ambitieux voyage pour "miniaturiser" la carte mère afin qu'elle soit 1,8 fois plus petite que celle de notre précédent XPS 13 (2021). En fait, il s'agit de la plus petite carte mère jamais créée et installée sur un PC Dell. Cette merveille d'ingénierie a permis de créer l'espace architectural nécessaire pour intégrer une tapisserie de nouvelles technologies et agrandir les boîtiers de haut-parleurs. Le résultat final est un XPS 13 plus fin et plus léger, mais qui offre un meilleur son, des performances élevées et une longue durée de vie.



En portant la polyvalence à de nouveaux sommets, le XPS 13 2-en-1 est lancé cet été



Alors que les lignes continuent de s'estomper entre le travail, la vie et l'apprentissage, le XPS 13 2-en-1 en est le reflet. Cet appareil XPS offre une flexibilité ultime qui vous permet de passer sans effort du streaming à la création et au partage de contenu, et de vous connecter à tout ce qui vous intéresse.



Profitez de performances de premier ordre partout avec le premier appareil XPS à offrir une connectivité 5G, qui permet des téléchargements plus rapides, comme les vitesses WiFi, mais pour le haut débit mobile. La diffusion en continu, le téléchargement de fichiers, le contenu vidéo riche - tout se passe beaucoup plus vite avec la vitesse de la 5G, de sorte que vous pouvez être productif et vous divertir, quel que soit l'endroit. Et quand nous disons "quel que soit le lieu", nous le pensons vraiment. Le nouveau XPS 13 2-en-1 est également doté de la technologie eSIM, qui vous permet de vous rendre dans différents pays et de vous connecter à des opérateurs internationaux sans avoir à changer de carte SIM.



Le XPS 13 2-in-1 vous permet de passer librement et avec fluidité du mode consommation au mode productivité complète en attachant le XPS Folio magnétique, offrant une expérience complète de l'ordinateur portable qui prend en charge trois réglages d'angle (100°, 112,5°, 125°) pour la flexibilité et le confort. Exprimez votre créativité avec une expérience d'écriture et d'encrage naturelle grâce au XPS Stylus, confortable pour les gauchers comme pour les droitiers, transformant l'appareil en un carnet de croquis de pointe pour donner vie à vos dernières visions créatives. Le XPS Stylus personnalisé se fixe magnétiquement sur le dessus pour se charger, et peut offrir jusqu'à 50 jours d'autonomie en moyenne à partir d'une charge complète. Le XPS Folio et le Stylus sont vendus séparément.



Conçu autour d'un mode d'affichage intuitif en mode paysage - parce que c'est comme ça que nous voyons le monde - le superbe écran offre une haute luminosité et des détails précis avec une résolution allant jusqu'à 3K et des couleurs vives, rendant le contenu aussi dynamique que vos idées. La webcam frontale haute résolution 1080p offre une image nette et claire et est placée horizontalement pour des appels vidéo pratiques et productifs. Et l'appareil photo 4K orienté vers le monde vous permet de capturer des photos haute fidélité et d'éditer du contenu sur un seul et même appareil polyvalent.



Le XPS 13 2-en-1 offre deux options de connectivité, WiFi 6E3 standard ou 5G4 avec WiFi 6E, chacune présentant un design élégant et minimaliste. Le modèle standard WiFi 6E est construit en aluminium usiné, tout comme le XPS 13, et est disponible dans la subtile couleur bleue Sky. Unique au modèle 5G, le dos est en Gorilla Glass 7 pour optimiser la connectivité et éliminer les interférences du signal. Il est disponible dans une teinte ardoise plus sombre.



Respecter notre engagement en matière de développement durable



Conformément à l'engagement de longue date de Dell de réduire son impact sur l'environnement, les châssis des XPS 13 et XPS 13 2-en-1 sont fabriqués à partir d'aluminium à faible teneur en carbone, produit à l'aide de sources d'énergie hydroélectriques renouvelables, qui offrent une réduction de 70 % des émissions de carbone par rapport aux châssis en aluminium produits dans des installations traditionnelles alimentées au charbon. Le XPS 13 et le XPS 13 2-en-1 sont certifiés EPEAT Gold et sont livrés dans des emballages 100% renouvelables ou recyclés.



Prix et disponibilité



Le XPS 13 sera à 999 Dollars et le XPS 13 Developer Edition 949 Dollars sont désormais disponibles aux États-Unis et au Canada, avec Windows 11 ou Ubuntu 20.04 respectivement.



Le XPS 13 2-en-1 sera disponible à l'été 2022. Les prix seront confirmés à l'approche de la date de disponibilité.



TECHPOWERUP