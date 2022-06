Philips lance les moniteurs multi-usages 27E1N5600HE et 24E1N5300HE.



Parmi les derniers modèles de moniteurs Philips à l'épreuve du temps, la série 5000 accueille deux nouveaux produits à utiliser pendant les heures de travail et le temps libre : le 27E1N5600HE (68,6 cm) et le 24E1N5300HE (23,8 pouces / 60,5 cm).







Les utilisateurs qui cherchent à mettre à niveau leurs moniteurs pour un modèle bien conçu, performant, riche en fonctionnalités et fiable n'ont pas à chercher plus loin : les moniteurs Philips 27E1N5600HE et 24E1N5300HE répondent aux besoins des utilisateurs de tous âges face à l'essor du télétravail et des événements et activités sur le Web, des médias sociaux et du divertissement en ligne. Ces modèles offrent des fonctionnalités clés, telles qu'une webcam 5MP intégrée pour améliorer la collaboration et la connectivité USB-C à un câble.







Des visuels époustouflants, une collaboration aisée et une connectivité fluide, le tout dans un seul et même package.

Que vous surfiez sur le Web, retouchiez des photos, jouiez à des jeux vidéo ou regardiez votre film préféré, la qualité visuelle est essentielle. Les modèles Philips 27E1N5600HE et 24E1N5300HE sont tous deux dotés de panneaux IPS hautes performances pour des images nettes et des couleurs vives dont vous pouvez profiter à partir d'angles ultra larges de 178/178 degrés. Le Philips 27E1N5600HE offre la clarté stupéfiante d'une résolution Quad HD (2560 x 1440) pour faire ressortir les images et les graphiques, tandis que le Philips 24E1N5300HE avec sa résolution Full HD (1920 x 1080) offre des couleurs vives et des détails nets pour une image plus vraie que nature.



En plus de leurs prouesses visuelles, les Philips 27E1N5600HE et 24E1N5300HE offrent également un éventail de fonctionnalités améliorant les performances pour un travail collaboratif, une connectivité sans tracas, un divertissement immersif et un confort physique. Dotés d'un connecteur USB Type-C incluant l'USB Power Delivery, ces moniteurs permettent aux utilisateurs de recharger leur appareil compatible tout en transférant des données à super vitesse et en regardant des vidéos haute résolution, le tout à l'aide d'un seul câble fin et réversible. Pour garantir un travail collaboratif simple et intuitif, les deux moniteurs comprennent une webcam intégrée de 5 Mpx avec reconnaissance faciale certifiée pour Windows Hello et équipée d'un interrupteur physique pour plus de confidentialité lorsqu'elle n'est pas utilisée, ainsi qu'un micro antibruit très pratique et deux haut-parleurs intégrés de 5 W pour des communications délicieusement claires. Et pour compléter l'expérience immersive des jeux et du multimédia, les deux moniteurs disposent de haut-parleurs stéréo intégrés.



Le confort et la commodité sont également au menu, grâce à une touche EasySelect Menu Toggle pour des réglages rapides et simples des paramètres du moniteur, un système intégré de gestion des câbles, un mode LowBlue agréable à l'œil et une technologie anti-scintillement, ainsi qu'une base Ergo compacte qui s'incline, pivote et se règle en hauteur pour s'adapter à toutes sortes de préférences.



En plus de toutes ces caractéristiques, les utilisateurs des moniteurs Philips 27E1N5600HE et 24E1N5300HE peuvent également compter sur la tranquillité d'esprit que procure l'accès complet aux services après-vente Philips.



Caractéristiques principales



- Panneaux IPS de 27 ou 24 pouces avec de grands angles de vision pour des images claires et précises.

- Résolution QHD (2560 x 1440) très nette sur le 27E1N5600HE.

- Résolution Full HD (1920 x 1080) sur le 24E1N5300HE.

- Technologie USB Type-C pour une connectivité sans souci avec un seul câble.

- Webcam Windows Hello 5MP intégrée avec microphone antibruit pour une collaboration facile et sécurisée.

- Haut-parleurs stéréo intégrés de 5 W pour un multimédia riche.

- Touche de basculement du menu EasySelect pour un accès rapide aux menus à l'écran.

- Mode LowBlue et technologie anti-scintillement pour un affichage facile à regarder.



"Les moniteurs Philips 27E1N5600HE et 24E1N5300HE sont le choix idéal pour les personnes qui veulent tout avoir, dans un design épuré. Qu'il s'agisse de travailler à domicile, de surfer sur le Web ou de se détendre avec un jeu ou un film, ces modèles permettent aux utilisateurs d'en faire plus, d'en réaliser plus et d'en profiter davantage. " - déclare Artem Khomenko, chef de produit senior pour l'Europe chez MMD Monitors & Displays.



Disponibilité et Prix



Les Philips 27E1N5600HE et 24E1N5300HE seront disponibles à la vente à partir de la mi-juin 2022 au prix de 442.90 euros et 314.90 euros respectivement.



TECHPOWERUP