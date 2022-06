TECHPOWERUP nous propose le test de la : Gigabyte Z690 AORUS Xtreme WaterForce.







Chaque nouvelle génération de processeurs et de chipsets est accompagnée d'une variété de cartes mères pour chaque type de consommateur. Avec la sortie des processeurs Core de 12e génération d'Intel fin 2021, un nouveau socket est également apparu. Le LGA 1700 est supporté par le chipset Z690, qui a également le privilège d'être le premier à introduire PCIe Gen 5.0 et DDR5 sur le marché grand public. Comme une horloge, Gigabyte a sorti un certain nombre de cartes mères basées sur le Z690, de l'entrée de gamme à l'ultra-premium. De la carte phare AORUS Xtreme à la série économique GAMING X de Gigabyte, il y a une carte mère qui sera satisfaisante à chaque niveau de prix.



En attendant qu'AMD sorte la prochaine génération de CPU Ryzen et son propre socket, les processeurs AMD continuent d'offrir une concurrence bienvenue, même si la plateforme AM4 commence à atteindre sa fin de vie. Pour l'instant, cependant, les processeurs Core de 12e génération d'Intel sont les seuls à offrir une prise en charge native de PCIe 5.0 et de DDR5, ce qui donne à la société une longueur d'avance. Le chipset Intel Z690 a également bénéficié d'une augmentation de la vitesse de connexion avec le passage à DMI 4.0 à 16 GT/s, soit un doublement par rapport à DMI 3.0 que l'on trouvait sur le précédent LGA 1200. Le deuxième changement le plus important est le double support des modules de mémoire DDR4 ou DDR5 par le CPU, ce qui a amené les fabricants de cartes mères à proposer une variété de configurations.







Dans notre test d'aujourd'hui, nous allons examiner la carte mère Gigabyte Z690 AORUS Xtreme WaterForce. En combinant la carte mère phare Xtreme avec la gamme WaterForce de Gigabyte, nous obtenons un produit en édition limitée de seulement 200 exemplaires ! Gigabyte utilise la convention de dénomination AORUS pour désigner sa gamme de cartes mères Intel et AMD orientée vers le jeu. Ces cartes mères AORUS Z690 se déclinent en plusieurs modèles : Pro, Ultra, Elite, Tachyon, Master et Xtreme, dont les caractéristiques et les prix suggérés se chevauchent.



La Z690 AORUS Xtreme WaterForce se situe dans la stratosphère ultra-haut de gamme, conçue pour ceux qui ne se soucient pas du coût et veulent un produit sans compromis. À bien des égards, la longue liste de caractéristiques est exagérée pour tout type de configuration. Cependant, cette carte mère phare est commercialisée et conçue pour ceux qui exigent l'excellence et ne se contenteront de rien de moins. Elle a certainement le look pour devenir la pièce maîtresse d'une salle de jeu.



Voici la fiche technique :







Il y a beaucoup de choses à couvrir dans cet article, alors regardons-les de plus près !



TECHPOWERUP