Mise à jour du casque audio Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX for Xbox.







Après la manette de jeu Recon Controller, c'est au tour du nouveau casque audio Stealth 700 Gen 2 MAX for Xbox de voir son firmware mis à jour par Turtle Beach.







D'après le constructeur, ce firmware 1.0.8 améliore la connectivité sans fil aussi bien avec l'émetteur sans fil 2,4 GHz propriétaire que lors de l'utilisation de la norme Bluetooth. Par ailleurs, cette mise à jour optimise les niveaux sonores du casque Stealth 700 Gen 2 MAX.



Pour effectuer la mise à jour, il est obligatoire de passer par l'application Turtle Beach Audio Hub pour PC puisque l'application mobile ne peut toujours pas s'en charger.



Pour rappel, le logiciel Audio Hub avait déjà été mis à jour au mois de mars pour ajouter le support des modèles Stealth 600 Gen 2 MAX for Xbox et Stealth 600 Gen 2 USB for Xbox mais ces derniers ne sont pas concernés pour le moment par cette mise à jour de leur micrologiciel.



Téléchargement



- Application Turtle Beach Audio Hub 8.7.7 pour Windows 7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



