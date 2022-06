La série de claviers Argent Gaming de Thermaltake dispose désormais d'une option profilée.



Thermaltake élargit sa gamme de périphériques de jeu cette semaine avec l'introduction de son premier clavier mécanique de jeu à profil bas. L'ARGENT K6 RGB Low Profile sera disponible à la vente dans certaines régions dans des variantes équipées de touches CHERRY MX Low Profile RGB Red ou Cherry MX Low Profile RGB Speed Silver.







Chaque Argent K6 Low Profile est conçu pour le style, le confort et la durabilité. Il est doté d'une plaque supérieure incurvée pour un aspect homogène qui reste rigide sous la pression ; son profil bas (une hauteur de seulement 37,5 mm sur l'axe z) facilite la frappe ; l'éclairage RVB personnalisable fait de la personnalisation de votre installation un jeu d'enfant ; et les commutateurs MX Low Profile sont évalués à 100 millions de clics à réponse égale. Un repose-poignets magnétique est également inclus pour offrir un soutien supplémentaire et un confort permanent.







Le design flottant du capuchon de touche expose le boîtier transparent de l'interrupteur MX Low Profile RGB, créant ainsi un éclairage plus complet que celui des claviers mécaniques. Les interrupteurs ne sont toutefois pas compatibles avec les capuchons de style MX conventionnels, de sorte que la personnalisation de cet aspect du clavier nécessitera un peu plus de créativité.



Les interrupteurs Cherry MX Low Profile Speed Silver ont une courte distance de pré-course de seulement 1 mm, et une force d'actionnement légère de 45g. Les commutateurs Cherry MX Low Profile Red ont quant à eux une distance de pré-course légèrement plus longue de 1,2 mm, mais une force d'actionnement identique. Les modèles RGB prennent tous deux en charge le rétroéclairage par touche avec 16,8 millions de couleurs.



Les touches standard de l'Argent K6 Low Profile sont complétées par un ensemble de touches multimédia adaptées et un bouton de défilement intégré. Les utilisateurs peuvent également paramétrer la fonction de bouton personnalisé via le logiciel TT iTake, où ils peuvent également configurer des enregistrements de macros, des paramètres audio et des configurations d'éclairage pour une fonctionnalité supplémentaire du clavier.







En tant que périphérique entièrement compatible avec l'écosystème TT RGB PLUS 2.0 de Thermaltake, l'Argent K6 peut fonctionner avec d'autres produits de la famille de périphériques pour générer un éclairage plus immersif dans votre espace de jeu.



Spécifications



- Nom du modèle : Thermaltake Argent K6 RGB Low Profile Cherry MX Speed Silver/Cherry MX Red,

- Couleur : Titane,

- Dimensions : - 454 x 157 x 37.5 mm.



- Type de commutateur : Cherry MX RGB Low Profile Speed Silver/MX Red.



Force d'actionnement :



- Cherry MX Speed Silver : 45g, linéaire, pré-course de 1mm, course totale de 3,2mm.

- Cherry MX Red : 45 g, linéaire, pré-course de 1,2 mm, course totale de 3,2 mm.

- Rétroéclairage : 16,8 millions de couleurs RVB par touche.



- Durée de vie des touches : 100 millions de clics.



- Mémoire embarquée : Oui,

- Profils intégrés : 6,

- Touches multimédia : 5 + molette de volume.



- Interface : USB (polling 1000Hz),

- USB plaqué or : Oui,

- Anti-Ghost : Oui/Renversement de la touche N (USB),

- Passthrough audio et USB : Oui.



- Repose-poignet : Oui (magnétique, détachable),

- Câble tressé : Oui, 1,8 m.



Pour plus d'informations sur l'Argent K6 et les autres périphériques de jeu Thermaltake, rendez-vous sur Thermaltake.com. Le PDSF régional est à confirmer.



VORTEZ