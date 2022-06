GSKILL nous propose un nouveau boitier PC : Le MD2 Heatwave ATX.



En Chine, G.SKILL annonce sa collaboration avec Geometric Future pour son prochain châssis de jeu. G.SKILL propose actuellement deux boîtiers PC : le châssis mini-ITX Z5i et le châssis micro-ATX LT1. Le prochain châssis G.SKILL MD2 Heatwave sera dans le format large ATX et sera proposé dans les modèles Phantom Black et Phantom White.















Le G.SKILL MD2 Heatwave présente un design unique du panneau avant qui semble être inspiré par le design du dissipateur thermique de la mémoire G.SKILL Trident Z5 RGB Series. Il présente un design unique et épuré avec ses courbes soignées et son éclairage ambiant RGB. Le panneau avant est doté d'évents d'admission double face dissimulés afin de fournir un refroidissement adéquat pour prendre en charge les composants hautes performances. Le panneau latéral en verre trempé de 4 mm permet de voir le matériel interne et les effets d'éclairage RVB.







Le G.SKILL MD2 Heatwave dispose d'un support de radiateur à l'avant et en haut, supportant jusqu'à 360mm de radiateurs pour les solutions de refroidissement liquide. Le châssis supporte jusqu'à 7 ventilateurs de refroidissement. Il prend en charge les cartes graphiques d'une longueur maximale de 395 mm. Pour le stockage, le MD2 Heatwave supporte deux disques de 2,5 pouces à l'arrière de la carte mère et deux disques de 2,5 pouces/3,5 pouces sur les baies de disques situées au fond.



Le G.SKILL MD2 Heatwave dispose d'un éclairage ambiant RVB sur son panneau avant qui prend en charge une variété de technologies de synchronisation RVB de cartes mères populaires, notamment ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion et ASRock Polychrome RGB.



Prix



Le châssis G.SKILL MD2 Heatwave ATX est disponible en modèles Phantom Black et Phantom White, dont le prix de vente conseillé est respectivement de 69 Dollars et 75 Dollars. G.SKILL n'a pas encore annoncé officiellement que le châssis MD2 Heatwave ATX ferait partie de sa gamme de châssis.



À propos de Geometric Future



En 2020, l'équipe de Geometric Future a été créée pour "concevoir" des produits plus imaginatifs, visant à atteindre les objectifs dictés par nous plutôt que par le marché. Utiliser chaque détail pour éliminer les stéréotypes et redéfinir l'époque, telle est la mission de Geometric Future.



Le nom de la marque, Geometric Future, exprime ses valeurs fondamentales. La tendance du design est d'appliquer plus d'éléments [géométriques], de montrer "moins" au lieu de "plus", tout comme le slogan de la marque : "Simplifier". Nous utilisons la technologie, les matériaux et l'esthétique les plus simples pour obtenir des produits pratiques, faciles à utiliser, d'une beauté agréable et conviviaux.



