THERMALRIGHT nous propose un nouveau ventirad CPU : L'Ultra120EX REV.4 BLACK.



L'Ultra 120 EX REV.4 est un refroidisseur de CPU haut de gamme à flux latéral de Thermalright. Deux couleurs sont disponibles : noir et blanc.



































Le ventilateur de refroidissement est un ventilateur 120mm à haute pression statique avec un volume d'air de 69CFM et une pression statique de 2.87mmH2O, et il y en a deux, un de chaque côté du dissipateur thermique. La plaque de base en cuivre C1100 nickelé est équipée de caloducs de 6mm x 6. De plus, pour éviter toute interférence avec le logement de la mémoire, un design décalé est utilisé, avec le dissipateur thermique décalé de la plaque de base. La vitesse maximale du ventilateur est de 2 150 tr/min à 10%, le niveau sonore est de 28,1 dBA, il y a 52 ailettes en aluminium, l'épaisseur est de 0,4 mm et l'intervalle est de 1,6 mm. Le dissipateur thermique mesure 132mm de largeur, 64mm d'épaisseur, 157mm de hauteur, et pèse 660g.



Il est compatible avec les sockets suivants : Intel LGA115x/1200/2011/2011-3/2066/1700, AMD Socket AM4 sont prises en charge, et la garantie du produit est d'un an.



Voici la fiche technique :



- Dimension :L132 mm x L64 mm x H157 mm,

- Poids:660 g,

- Caloducs :6 mm x 6 unités,

- Ailettes :T = 0,4 mm ;Gap=1,6 mm,

- Ailettes :52 pièces,

- Base en cuivre :C1100 Cuivre pur nickelé.



TL-B12 VENTILATEUR EXTREME Spécifications :



- Dimension :L120 mm x L120 mm x H25.6 mm,

- Poids :205 g,

- Vitesse nominale :2150 RPM±10% (MAX),

- Niveau sonore :28,1 dBA,

- Débit d'air :69 CFM (MAX),

- Pression de l'air :2,87 mm H2O (MAX),

- Ampère :0,16 A,

- Connecteur :4 broches (connecteur de ventilateur PWM),

- Type de roulement : Deux roulements à billes.



Le prix est d'environ 85 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D