MSI présente ses solutions pour joueurs, créateurs et professionnels à l’IT Partners 2022

MSI, leader sur le marché du hardware destiné aux joueurs et professionnels, annonce sa participation à la nouvelle édition de l’IT Partners, les 15 et 16 juin à Disneyland Paris. A cette occasion, la marque au dragon présentera sur son stand (S62) ses derniers produits gaming dévoilés au CES ainsi que ses nouveautés destinées aux créateurs de contenu et aux professionnels.

UN ESPACE GAMING COMPLET AVEC UN SETUP DE STREAMING 100% MSI Le streaming s’étant répandu auprès de la communauté des joueurs ces dernières années, MSI vous invite sur son stand pour découvrir ses nouveaux produits gaming sous la forme d’un setup complet, pour vivre l’expérience du streaming comme si vous y étiez. Propulsé par une configuration montée avec nos derniers composants haut de gamme, ce setup vous permettra de tester nos derniers périphériques plug and play, comme le clavier mécanique GK50 TKL ou le micro de streaming IMMERSE GV60, et de profiter des jeux dans une qualité exceptionnelle grâce au moniteur gaming 38 pouces Optix MEG381CQR+. L’espace gaming accueillera également nos derniers modèles de PC fixes et portables d’exception destinés aux joueurs les plus exigeants. Le MEG AEGIS Ti 5 et son format futuriste se révélera dans une version équipée d’un processeur Intel 12ème génération. Côté notebooks, vous retrouverez le dernier né de la série Titan présenté au Computex 2022, le Titan GT77 avec sa configuration monstrueuse basée sur le nouveau processeur Intel HX de 12ème génération tout récemment annoncé et un écran 360Hz. Enfin, pour les passionnés de montage PC, MSI exposera sur son stand une sélection de ses derniers composants de customisation premium, parmi lesquels la carte mère Z690 GODLIKE, la carte graphique RTX 3080 TI SUPRIM X ainsi que son dernier SSD conçu spécialement pour la PS5 : le SPATIUM M480 PLAY.

DES PRODUITS ET DES FONCTIONNALITÉS POUR BOOSTER SA PRODUCTIVITÉ MSI sépare son stand en deux, pour faire la part belle aux produits de sa gamme Business & Productivity. Retrouvez notamment le moniteur QHD Modern MD272QP et sa fonctionnalité KVM en démonstration, lui permettant de partager un écran, une souris et un clavier avec deux ordinateurs. Idéal pour ne pas chambouler les branchements quand on rapporte son PC portable professionnel pour travailler à la maison. Pour des présentations de qualité en toute situation, venez également tester l’ordinateur portable convertible Summit E16 Flip et son écran QHD+ tactile aux charnières rotatives à 360 degrés accompagné de son stylet MSI Pen récompensé au CES 2021. Enfin, MSI proposera une sélection de produits premium pour les professionnels et entreprises, allant du notebook ultra léger Modern 15 au prestigieux PC Tout-en-Un Modern AM242TP, pour faire rimer élégance avec performance.

PC FIXES ET PORTABLES CREATOR : UNE GAMME POUR LAISSER LIBRE COURT À SA CRÉATIVITÉ Les créateurs de contenu professionnels et amateurs pourront prendre en main sur le stand les derniers produits de la gamme Creator de MSI. Conçus pour combiner puissance et finesse d’affichage, les PC Creator sont optimisés pour l’utilisation de logiciels de création. Retrouvez le CreatorPro X17, la station de travail mobile et sa configuration époustouflante embarquant également le nouveau processeur Intel HX de 12ème génération combiné à un écran UHD à dalle IPS affichant 100% du profil DCI-P3.