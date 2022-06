Les processeurs Intel Meteor Lake et Arrow Lake pour PC de bureau utiliseront le socket LGA 1851.



Les processeurs de bureau Meteor Lake et Arrow Lake de nouvelle génération d'Intel utiliseront le tout nouveau socket LGA 1851, par opposition au socket LGA 2551 dont la rumeur circulait il y a quelques jours.







Le socket LGA 1851 d'Intel supportera les processeurs Meteor Lake et Arrow Lake pour ordinateurs de bureau



Les dernières informations sur le socket LGA 1851 conçu autour des processeurs Intel Meteor Lake et Arrow Lake proviennent de Benchlife. Il y a quelques jours, il a été rapporté qu'Intel pourrait utiliser un tout nouveau socket pour ses processeurs de bureau de nouvelle génération. S'il est vrai qu'un nouveau socket remplacera le design LGA 1700/1800 existant, il ne s'agira pas du " LGA 2551 " dont on parle, mais du Socket V1 avec des pattes de contact LGA 1851.



Le Socket V1 d'Intel, qui est le nom de code du nouveau socket LGA 1851, confirme que les offres de bureau de la prochaine génération ne comporteront que 51 plots de contact supplémentaires par rapport aux CPU existants. Cela signifie que, même si le socket comportera un plus grand nombre de broches, la taille globale du boîtier sera similaire à celle du socket existant. Le Socket V1 mesurera 45 x 37,5 mm, ce qui signifie que les refroidisseurs existants n'auront aucun problème de compatibilité avec les processeurs Intel Meteor Lake et Arrow Lake de nouvelle génération.







Toutefois, dans le même temps, la hauteur IHS à MB connaîtra une légère augmentation, passant de 6,73-7,4 mm à 6,83-7,49 mm. Bien qu'il s'agisse d'un changement de hauteur relativement faible, cela signifie que les pressions de montage des refroidisseurs de CPU devront être ajustées pour se conformer à la nouvelle norme. Le Socket V1 conservera le pas de broche de 0,8 mm et avec les nouveaux supports de montage, vous pourrez certainement réutiliser vos refroidisseurs existants. En ce qui concerne la conception du socket LGA 2551, il semble qu'il s'agisse principalement d'une plate-forme prototype BGA qui pourrait être utilisée pour d'autres puces grand public, mais les ordinateurs de bureau ne l'utiliseront certainement pas, comme le confirme ce rapport.



Cela dit, l'histoire est plus ou moins la même que la dernière fois, à savoir que les CPU Meteor Lake de 14e génération et Arrow Lake de 15e génération nécessiteront un nouveau socket, mais nous savons maintenant que le socket en question sera connu sous le nom de V1 avec des plages de contact 1851.



Processeurs Meteor Lake de 14e génération d'Intel : Intel 4 Process Node, Tiled Arc GPU Design, Hybrid Cores, lancement en 2023 pour s'attaquer à Zen 5



Les processeurs Meteor Lake de 14e génération vont changer la donne dans le sens où ils adopteront une toute nouvelle approche d'architecture en mosaïque. Basés sur le nœud de processus "Intel 4", les nouveaux CPU offriront une amélioration de 20 % des performances par watt grâce à la technologie EUV et devraient être commercialisés d'ici 2H 2022 (prêts pour la fabrication). Les premiers processeurs Meteor Lake devraient être livrés au premier semestre 2023 et être disponibles plus tard la même année. Les composants pour ordinateurs de bureau devraient arriver sur les étagères dans la seconde moitié de 2023 et s'attaqueront aux processeurs Zen 5 d'AMD au moment de leur lancement.







Selon Intel, les processeurs Meteor Lake de 14e génération seront dotés d'une toute nouvelle architecture en tuiles et ce que cela signifie essentiellement, c'est que la société a décidé de se lancer à fond dans le chiplet. Il y a 4 tuiles principales sur les CPU Meteor Lake. Il y a la tuile IO, la tuile SOC, la tuile GFX et la tuile Compute. La tuile de calcul comprend la tuile CPU et la tuile GFX. La tuile CPU utilisera une nouvelle conception de cœur hybride composée des cœurs P de Redwood Cove et des cœurs E de Crestmont, offrant un débit plus performant à une puissance moindre, tandis que la tuile graphique sera différente de tout ce que nous avons vu auparavant. Les processeurs s'échelonneront de 5 à 125 W, c'est-à-dire des portables à très faible TDP aux PC de bureau haut de gamme.







Comme l'indique Raja Koduri, les processeurs Meteor Lake utiliseront un GPU alimenté par des graphismes en mosaïque de l'Arc, ce qui en fera une toute nouvelle classe de graphisme sur puce. Ce n'est ni un iGPU ni un dGPU et il est actuellement considéré comme un tGPU (Tiled GPU / Next-Gen Graphics Engine). Les processeurs Meteor Lake utiliseront la toute nouvelle architecture graphique Xe-HPG, ce qui permettra d'accroître les performances avec le même niveau d'efficacité énergétique que les GPU intégrés existants. Cela permettra également une meilleure prise en charge de DirectX 12 Ultimate et XeSS, des fonctionnalités qui ne sont prises en charge que par la gamme Alchemist pour le moment.



Processeurs Intel Lunar Lake de 15e génération : Nœud de processus Intel 20A, tout nouveau cœur Lion Cove " Conception possible de Jim Keller " et concurrence de Zen 6



La suite de Meteor Lake est Arrow Lake et la gamme de la 15ème génération apporte avec elle beaucoup de changements. Bien qu'elle soit compatible avec tout ce qui se trouve sur Meteor Lake, les noyaux Redwood Cove et Crestmont seront mis à niveau avec les tout nouveaux noyaux Lion Cove et Skymont. On s'attend à ce que ces derniers apportent un avantage majeur grâce à l'augmentation du nombre de cœurs, qui devrait être de 40/48 sur les nouvelles UGS (8 cœurs P + 32 cœurs E).







Une fuite précédente avait confirmé la présence de pièces grand public de la série " K " pour ordinateurs de bureau. Les performances sont censées atteindre la parité avec les processeurs d'AMD et d'Apple, ce qui signifierait qu'elles offriraient un gain à deux chiffres. Il n'y a aucune information concernant la dalle GFX, mais elle devrait présenter une architecture actualisée ou une augmentation des cœurs Xe. La tuile I/O sera fusionnée avec des moteurs neuronaux (VPU), similaires à ceux de Meteor Lake, qui utiliseront des cœurs Atom à faible puissance.



De manière surprenante, Intel a décidé de sauter son nœud " Intel 4 " et de passer directement à 20A pour les processeurs Arrow Lake. Une chose qui est vraie pour les puces Meteor Lake et Arrow Lake, c'est qu'elles conserveront leur nœud de processus N3 (TSMC) pour des noyaux IP supplémentaires, vraisemblablement les noyaux GPU Arc. Le nœud Intel 20A offre une amélioration de 15 % de la performance par watt, en utilisant la technologie RibbonFET et PowerVia de nouvelle génération, et il est prévu que les premières tranches de test IP fonctionnent dans les usines d'ici la seconde moitié de 2022.







Il semble donc que, pour la mobilité au moins, Intel choisira la voie la plus efficace, puisqu'il utilisera une fraction de la configuration complète des cœurs que les puces de bureau auront. De plus, Arrow Lake sera conçu à quatre puces, comme Meteor Lake, mais avec plus de cœurs et de fonctions d'E/S. Le nœud de processus 20A apportera une amélioration de 15 % des performances par puce. Le nœud de processus 20A lui-même apportera une amélioration de 15 % des performances par watt et introduira la technologie RibbonFET et PowerVia sur la table.



Comparaison des générations de processeurs Intel pour PC de bureau grand public :









Cela dit, Intel devrait dévoiler de nouveaux détails sur ses processeurs Meteor Lake de 14e génération et Arrow Lake de 15e génération lors de la conférence HotChip34 en août. Nous obtiendrons donc un peu plus d'informations sur la gamme de puces de prochaine génération de l'équipe Blue.



