Razer célèbre la Journée mondiale de l'environnement en annonçant les premières souris de jeu au monde certifiées ECOLOGO : les souris Razer Basilisk V3 et Deathadder Essential. Les deux souris de jeu Razer ont obtenu la certification ECOLOGO par le leader mondial des sciences de la sécurité, UL. Les souris ont passé le test UL2710, l'Outline of Investigation for Sustainability for Portable Electronics, qui les certifie comme produits durables.







Razer s'est soumis au processus de certification pour assurer à ses fans que ses souris les plus vendues répondent à des normes industrielles strictes en matière de performance environnementale. L'obtention de la marque ECOLOGO signifie que les produits ont été évalués par une tierce partie scientifique indépendante et qu'ils sont conformes aux objectifs de Razer en matière de transparence avec sa communauté. Le fait que Razer ait les premières souris de jeu certifiées ECOLOGO témoigne de l'engagement de la marque à fabriquer des produits plus écologiques, ce qui constitue également un pilier majeur de son plan décennal de développement durable.







Les premières souris de jeu à recevoir le label ECOLOGO d'UL



Razer a choisi ces souris pour la certification non seulement parce qu'elles sont des best-sellers, mais aussi parce qu'elles sont essentielles au poste de combat de tout joueur en raison de leur vitesse, de leur personnalisation et de leur confort. Pour les certifier avec le label ECOLOGO, UL a examiné plusieurs critères de durabilité. Ils ont vérifié que les souris sont conformes aux réglementations de l'UE sur les substances chimiques dangereuses et ont également été évaluées en termes d'irritation et de sensibilisation de la peau. UL a également évalué le processus de gestion des réparations et des remplacements de Razer, de la facilité de démontage du produit par les prestataires de services agréés à la manière dont Razer communique aux prestataires de services les composants nécessitant un traitement sélectif des déchets.



L'emballage durable est un autre critère auquel les souris ont satisfait. Elles sont emballées dans des emballages fabriqués à partir de matériaux certifiés FSC, exempts de métaux lourds et de chlore, et imprimés avec de l'encre de soja durable pour être facilement recyclés. Enfin, UL a également inspecté les installations de Razer pour certifier que les souris étaient fabriquées dans des installations engagées dans une gestion responsable de l'environnement, comme en témoigne la certification ISO 14001.



Razer et UL font progresser la fabrication durable des produits de jeux vidéo



L'année dernière, lors de la RazerCon 2021, Razer a annoncé qu'il s'était associé à UL pour promouvoir un écolabel de déclaration environnementale de produit (EPD) de type III afin d'encourager la fabrication durable des produits de jeu. Dans le cadre de ce partenariat, Razer et UL ont lancé un effort au niveau de l'industrie pour identifier les indicateurs clés de l'impact environnemental que tous les fabricants de produits de jeu devraient mesurer.



Razer s'engage à faire un effort supplémentaire pour fabriquer des produits plus écologiques tout en donnant aux consommateurs les connaissances nécessaires pour faire des choix plus éclairés. La nouvelle marque ECOLOGO sera apposée sur tous les emballages du Basilisk V3 et du DeathAdder Essential d'ici à la fin de l'année 2022.



