MSI lance MSIology : Nouveaux ordinateurs portables haut de gamme de la série HX équipés du dernier CPU Intel de 12e génération de la série HX.



MSI annonce aujourd'hui les derniers ordinateurs portables de la série HX équipés de processeurs Intel série HX de 12e génération. La nouvelle série la plus attendue est équipée des derniers processeurs Intel HX de 12e génération, d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti et de solutions thermiques exclusives à MSI, qui dopent les performances à l'extrême.







L'un des temps forts de l'événement MSIology est le lancement du nouvel ordinateur portable de jeu de la série MSI TITAN GT. Le nouveau MSI Titan GT77 est équipé d'un processeur Intel Core i9-12900HX et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, le tout dans un ordinateur portable de 23 mm d'épaisseur. Le Titan GT77 est équipé d'un écran IPS UHD 120 Hz de 17,3 pouces et d'un clavier de jeu CHERRY MX de SteelSeries. Pour refroidir cette bête, le MSI Titan GT77 est doté du nouveau système de refroidissement Titan Cooling amélioré, qui comprend 7 caloducs, 6 évacuations et 4 ventilateurs.



Outre le Titan GT77, MSI présente également les nouveaux ordinateurs portables de jeu Raider GE HX Series et Vector GP HX Series, ainsi que le nouvel ordinateur portable de station de travail CreatorPro Series.



- MSI Titan GT77 : Une domination totale - Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



- Regardez l'événement MSIology ci-contre : Cliquez ICI.



MSI Raider GE HX Series, un monstre de jeu



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La série MSI Raider GE HX a été positionnée comme l'icône des performances suprêmes et d'un design accrocheur. Cette fois, MSI présente une ambiance vibrante et luxueuse sur le Raider GE avec le séduisant gris foncé Titanium et le logo MSI gravé au laser sur le couvercle supérieur.



Côté performances, le Raider GE est équipé de la dernière série HX, du GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti et de la technologie OverBoost, il peut également fournir une puissance maximale de 250W à pleine puissance.



En outre, le Raider GE67HX est le premier ordinateur portable au monde à être équipé d'un écran OLED révolutionnaire à taux de rafraîchissement élevé, soit 240 Hz avec un temps de réponse inférieur à 0,2 ms. Il prend également en charge la gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %. De plus, il est certifié DisplayHDR 600 True Black, ce qui améliore l'expérience visuelle des joueurs.



Pour en savoir plus sur les nouveaux ordinateurs portables de jeu de la série HX de MSI, rendez-vous sur le site MSI.com.



VORTEZ