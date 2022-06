Les moniteurs de jeu Odyssey Neo G8, G7 et G4 sont désormais disponibles dans le monde entier auprès de Samsung.



Samsung Electronics, leader mondial de l'industrie des moniteurs de jeu, a annoncé la disponibilité mondiale de la gamme de moniteurs de jeu Odyssey G85NB, G75NB et G40B 2022.



Odyssey Neo G8 (G85NB) - Une vitesse et une résolution inégalées







Le nouvel Odyssey Neo G8 de 32 pouces est le premier moniteur le plus rapide au monde qui combine un panneau VA incurvé 4K (3 840 x 2 160) 1000R doté de la technologie Quantum Matrix, avec une fréquence de rafraîchissement ultrarapide de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG). La résolution 4K est également prise en charge par une gamme de couleurs représentant jusqu'à 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Le design du Neo G8 a été inspiré par le style emblématique de l'Odyssey Neo G9, offrant un extérieur cool sans effort qui est emballé avec des fonctionnalités de performance de jeu premium.



Avec AMD FreeSync Premium Pro, le taux de rafraîchissement exceptionnel de 4K 240 Hz du moniteur de jeu et le temps de réponse ultra-faible de 1 ms permettent aux joueurs d'obtenir une précision réelle pour maximiser leur potentiel et rivaliser au plus haut niveau dans tout environnement de jeu. Le Neo G8 utilise également la technologie Quantum Mini LED, qui permet un contrôle ultra-fin et précis des LED densément regroupées, garantissant aux joueurs de voir les scènes sombres et lumineuses comme elles ont été prévues. En outre, Quantum HDR 2000, avec une luminosité de pointe de 2 000 nits et un rapport de contraste statique d'un million pour un, fait ressortir les détails les plus subtils pour une immersion inégalée.



L'éclairage CoreSync présent à l'arrière du moniteur détecte automatiquement les couleurs à l'écran et les projette en temps réel pour créer un sentiment d'immersion plus profond.



L'Odyssey Neo G8 est également conçu pour offrir un large éventail de fonctionnalités innovantes afin d'améliorer toute expérience de jeu. Le moniteur est équipé d'une nouvelle technologie d'affichage appelée Matte Display qui offre une protection antireflet et antiréflexion, minimisant les distractions et permettant aux utilisateurs de rester concentrés sur le contenu qui se trouve devant eux. De plus, le moniteur offre un support réglable en hauteur (HAS), ainsi que des fonctionnalités de pivotement et d'inclinaison pour une efficacité ergonomique et un montage conforme à la norme VESA (Video Electronics Standards Association). Les utilisateurs peuvent personnaliser leur espace pour un maximum de confort et de productivité, grâce à la flexibilité du Neo G8.



Le G85NB a récemment été reconnu pour sa technologie innovante et a été nommé gagnant dans la catégorie jeux du CES 2022 Best of Innovation, ainsi que lauréat du CES 2022 Innovation Award Honoree, également dans la catégorie jeux.



Odyssey Neo G7 (G75NB) - Plongez dans l'univers de la technologie Mini-LED haut de gamme







Samsung étend sa gamme de moniteurs de jeu Odyssey avec le nouveau Odyssey Neo G7, un moniteur 32 pouces 4K (3 840 x 2 160) avec une offre de panneau VA incurvé 1000R, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG), offrant une performance de jeu premium.



Ces performances sont alimentées par de nombreuses caractéristiques identiques à celles du modèle Odyssey Neo G8, notamment AMD FreeSync Premium Pro, la technologie Quantum Mini LED, ainsi que Quantum HDR 2000 avec une luminosité de pointe de 2 000 nits et un rapport de contraste statique d'un million pour une immersion supérieure qui plonge les joueurs dans le monde virtuel de n'importe quel jeu.



Cette immersion profonde est renforcée par l'éclairage CoreSync présent à l'arrière du moniteur, donnant vie au contenu avec des couleurs vives et éclatantes qui créent des expériences plus mémorables.



Le support ergonomique, en plus de la fonction Auto Source Switch+, garantit que le moniteur fonctionne pour l'utilisateur et élimine toute friction pendant l'utilisation pour des performances, une productivité et un confort maximum. Les joueurs peuvent également accéder à leur contenu plus rapidement, sans avoir à passer par plusieurs entrées, en allumant simplement le PC pour que le moniteur reconnaisse instantanément et passe d'une entrée à l'autre.



Odyssey G4 (G40B) - Un design futuriste avec des fonctions de jeu essentielles







Le G40B constitue une excellente option pour les joueurs à la recherche d'un moniteur doté de toutes les fonctionnalités essentielles pour le jeu, le tout dans un design futuriste. Disponible en 25 et 27 pouces, le G4, d'une résolution Full HD (1 920 x 1 080), offre une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz, un temps de réponse de 1 ms (GtG), une dalle IPS avec un grand angle de vision et une prise en charge HDR10 pour une expérience de jeu de haut niveau. Le tout est renforcé par la compatibilité AMD FreeSync Premium et G-SYNC pour une expérience de jeu fluide. Les utilisateurs peuvent également se détendre dans le confort grâce aux fonctions ergonomiques, notamment HAS, Swivel, Tilt et Pivot pour trouver la position de jeu parfaite.



Disponibilité



Les moniteurs de jeu Samsung Odyssey G85NB, G75NB et G40B seront disponibles dans le monde entier au cours du mois de juin, le calendrier de lancement variant selon les régions.



