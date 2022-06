Intel présente sa carte graphique Arc à l'Intel Extreme Masters.



L'événement Intel Extreme Masters (IEM) se déroule actuellement à Dallas et Intel y présentait l'une de ses cartes graphiques Arc Limited Edition. Il est difficile de savoir s'il s'agissait d'un échantillon fonctionnel ou d'une simple maquette, car elle ne fonctionnait pas dans un système et n'était même pas montée à l'intérieur d'un système. Au lieu de cela, il semble qu'Intel ait pensé que c'était une excellente idée de monter la carte debout sur le côté du port à l'intérieur d'une boîte en acrylique, au sommet d'une base rotative. Les trois photos prises par @theBryceIsRt et publiées sur Twitter ne révèlent rien de nouveau, si ce n'est l'emplacement des connecteurs d'alimentation.











Il est maintenant clair qu'Intel a opté pour un placement typique des connecteurs d'alimentation et la carte en question possède un connecteur d'alimentation à 8 broches et un autre à 6 broches. En d'autres termes, Intel n'utilisera pas le nouveau connecteur d'alimentation à 12 broches qui devrait être utilisé par la plupart des cartes graphiques de prochaine génération. Nous devons mentionner que @theBryceIsRt est un employé d'Intel et qu'il est le défenseur de la communauté Intel Arc selon son profil twitter, donc la carte n'a pas été repérée par un simple passant. Intel n'a pas encore révélé de détails sur la date à laquelle elle prévoit de lancer ses cartes graphiques basées sur l'Arc.



TWITTER (TheBryceIsRt)