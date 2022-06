Voici un classement de tous les processeurs actuels avec quelques benchmarks

Si vous désirez changer de processeur sans pour autant savoir lequel prendre, voici un article de notre confrère gamertop.fr qui pourra vous intéresser :

Pas facile de trouver les composants parfaits lorsque l’on souhaite se faire un PC sur-mesure, qu’il s’agisse d’un PC gaming ou même pour travailler… Si vous cherchez le processeur parfait, vous savez à quel point cela peut être compliqué. Architecture, fréquence, consommation énergétique… On se trouve vite inondé d’informations et tout se mélange rapidement dans notre esprit.



Pour vous aider à y voir un peu plus clair, nous avons décidé de faire une Tier-List des processeurs AMD et Intel disponibles actuellement sur le marché. Nous avons fait notre possible pour les classer au mieux selon leurs performances et leurs capacités, mais rien ne vaudra jamais un bon vieux benchmark.



Au sommaire :

Classement des processeurs pour du Gaming

Les processeurs S-Tier

Les processeurs A-Tier

Les processeurs B-Tier

Les processeurs C-Tier

Classement processeur en performances « brutes »

A lire avant de vous décider !

Comment bien choisir son processeur

Une Tier-List plutôt orientée gaming

Une Tier-List basée uniquement sur les performances



Accédez au dossier Un exemple de classement pour le gaming en 1080p et 1440p