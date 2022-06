La fuite de la liste de Street Fighter 6 confirme les nouveaux designs de 22 personnages.







Même si vous n'êtes pas un grand joueur, vous connaissez certainement Street Fighter. En tant que franchise, c'est l'une des plus importantes de l'histoire du jeu, car le classique légendaire Street Fighter II a essentiellement défini le genre entier du jeu de combat à 1 contre 1. Les titres ultérieurs ont connu le succès en tant que tels, et la série a donné naissance à d'innombrables spin-offs et crossovers.







Cependant, malgré le statut vénéré de la marque, Street Fighter V n'a pas été un grand succès pour Capcom. Les changements de style artistique et la monétisation abusive ont rendu le lancement difficile, tandis que les problèmes techniques du jeu ont perduré pendant des années, rendant le jeu en ligne pénible pour les personnes vivant dans des régions où les connexions Internet ne sont pas extraordinaires (lire : tous ceux qui essaient de jouer en ligne en dehors du Japon).



C'est peut-être pour cette raison que Street Fighter 6 s'annonce comme un grand écart par rapport au titre précédent. Le style visuel général est assez différent, et le thème et le ton du marketing pour le nouveau jeu, du moins jusqu'à présent, sont frais et très éloignés des publicités précédentes de la série Street Fighter. Comme d'habitude, tous les personnages qui reviennent dans le jeu font peau neuve, mais SF6 semble également proposer sept nouveaux personnages.







Capcom n'a montré que quelques-uns des nouveaux personnages, mais nous savons qu'au moins sept nouveaux visages sont prévus, car un net-citoyen japonais a divulgué une série d'images montrant les nouveaux designs de chaque personnage ainsi que leurs noms et nationalités. La source réelle de ces images n'est pas tout à fait claire, mais elles semblent provenir d'une sorte de matériel promotionnel, ou peut-être d'un guide de stratégie.







Pour ce qui est de la liste des joueurs, elle est plutôt riche en fan service. Les joueurs de longue date seront heureux d'apprendre que les huit World Warriors originaux font leur apparition, une première depuis Street Fighter IV. Cependant, les boss originaux de Street Fighter II, connus internationalement sous les noms de Sagat, Boxer, Claw et Dictator, sont absents.







À leur place, on trouve quelques personnages préférés des fans de la série, dont Akuma, Cammy, Dee Jay, Juri, Ed, Rashid et Luke, qui fut le dernier personnage DLC ajouté à Street Fighter V. Ces personnages sont généralement ceux qui ont fait l'objet des remaniements les plus spectaculaires, chaque personnage conservant des éléments emblématiques mais arborant de nouvelles tenues.







Les sept nouveaux personnages sont la bagarreuse italienne Mariza, un artiste martial de Hong Kong nommé Jamie, une Française nommée Mimi, une jolie combattante afro-américaine nommée Kimberly, un Russe aux cheveux blancs simplement appelé JP, une guerrière mexicaine nommée Lilly, et une mystérieuse Chinoise nommée A.K.I. qui n'est peut-être pas humaine.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



En supposant qu'il s'agisse de la liste de lancement et qu'aucun de ces personnages ne soit un DLC du jour, il s'agirait de la plus grande liste de lancement pour un jeu Street Fighter complet à ce jour. Il y a cependant des raisons de douter de cette information. Plusieurs personnages apparaissent dans la nouvelle bande-annonce dévoilée lors du livestream PlayStation State of Play de jeudi et qui ne figurent pas dans ces documents, notamment Birdie et un élève anonyme de Chun-Li qui pourrait être Li-Fen, de la fin de Street Fighter III de Chunners.



HOTHARDWARE