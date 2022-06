TECHPOWERUP nous propose le test de la : Patriot Viper Venom RGB DDR5-6200 CL40 2x 16 Go.







Créée en 1985, Patriot a démarré dans la région de la baie de San Francisco aux États-Unis et s'est depuis développée avec des canaux de distribution dans le monde entier pour offrir aux consommateurs un accès à une large gamme de produits différents. Si le siège social se trouve toujours aux États-Unis, tous les produits de la société ne sont pas assemblés dans le pays, avec des installations à Fremont, en Californie, à Taipei et à Taïwan. Compte tenu de la longue histoire de Patriot dans le domaine de la mémoire système, il n'est pas surprenant que la société ait fini par pénétrer sur le marché de la DDR5 avec sa gamme de mémoires Patriot Viper destinée aux passionnés sous la marque Viper Gaming.



La mémoire DDR5 est encore en phase d'adoption précoce, les processeurs Core de 12e génération d'Intel et le socket LGA 1700 qui les accompagne étant les seuls à soutenir cette technologie. Dans le même ordre d'idées, AMD a annoncé la prochaine génération de processeurs Ryzen et le socket AM5 lors du Computex 2022. Prévu pour le troisième trimestre 2022, AMD apportera également avec lui le support DDR5. Pour l'instant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la DDR5 est toujours exclusive à Intel. La question se pose donc de savoir s'il vaut la peine de passer à la DDR5. Pour l'utilisateur occasionnel, abandonner la DDR4 n'est pas toujours bénéfique. Pour ceux qui souhaitent un examen approfondi des compromis entre les deux, TechPowerUp a déjà publié un article avec une comparaison approfondie des performances de la DDR4 et de la DDR5 sur les processeurs Alder Lake d'Intel.







Patriot propose actuellement plusieurs produits de mémoire avec des lignes grand public et entreprise pour répondre à un large éventail de besoins des consommateurs. Utilisant la marque Viper DDR4 bien établie, Patriot fait évoluer le nom avec une nouvelle addition nommée Viper Venom pour sa mémoire DDR5. Ce produit est également disponible en format RGB et non-RGB. Les configurations comprennent des kits de 16 Go (2x 8 Go) et 32 Go (2x 16 Go) avec des fréquences allant de 5200 MT/s à 6200 MT/s. Dans cet article, nous allons examiner de plus près le kit DDR5-6200 Viper Venom RGB de Patriot. Utilisant des timings modestes de 40-40-40-76 à 1,35 V pour le profil X.M.P. 6200 MT/s, il apporte une bande passante plus élevée par rapport au JEDEC 4800 MT/s de base.



Voici la fiche technique :







Commercialisé pour les joueurs et les passionnés de PC, voyons maintenant comment ce kit Patriot Viper Venom RGB DDR5 32 Go se positionne face à la concurrence !



TECHPOWERUP