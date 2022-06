ASUS présente le premier SSD NVMe ROG Strix.



ASUS présente son tout premier SSD NVMe de la gamme de jeux ROG STRIX - le ROG Strix SQ7. Disponible uniquement en capacité de 1 To, le ROG Strix SQ7 utilise l'interface PCIe Gen 4x4 pour offrir une vitesse impressionnante allant jusqu'à 7000 Mo/s grâce à sa grande mémoire cache SLC et sa mémoire tampon DRAM. Il est également doté d'une sécurité avancée des données, avec notamment le cryptage TCG Opal et AES 256 bits. ASUS fournit également le SSD avec le logiciel NTI Backup Now EZ pour une protection supplémentaire des données contre les attaques et les défaillances matérielles. Le SSD NVMe ROG Strix SQ7 est parfait pour les PC de jeu, les ordinateurs portables de jeu, ainsi que pour la console PlayStation 5.







Caractéristiques principales du ROG Strix SQ7 :



Des performances inégalées



Le SSD NVMe ROG Strix SQ7 M.2 PCIe Gen 4×4 offre des vitesses de lecture séquentielle de 7000 Mo/s et des vitesses d'écriture de 6000 Mo/s, soit 2 fois plus vite qu'un SSD PCIe 3.0 et 13 fois plus vite qu'un SSD SATA.



Des composants de premier ordre



Le ROG Strix SQ7 est doté d'un contrôleur Phison E18 en 12 nm, d'une mémoire tampon DRAM, d'un grand cache SLC et de la technologie avancée Low-Density Parity-Check (LDPC) pour des transferts stables et une durée de vie plus longue.



Cryptage matériel complet



Le ROG Strix SQ7 est doté de la spécification TCG Opal, du protocole standard IEEE 1667 et du cryptage de disque et de données AES 256 bits pour une sécurité des données supérieure.



Protection complète des données



Le logiciel NTI Backup Now EZ est inclus pour protéger les actifs numériques contre les attaques de virus malveillants et les défaillances matérielles. Le logiciel permet également de récupérer les données en cas de suppression accidentelle.



Gestion facile du disque



Le logiciel ROG SSD Dashboard fournit une vue d'ensemble complète détaillant la température du périphérique, l'état du stockage, et plus encore.



Compatibilité étendue



Le ROG Strix SQ7 est compatible avec les PC, les ordinateurs portables et la console PlayStation 5.



ASUS n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus, visitez ROG.ASUS.com.



VORTEZ