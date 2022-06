LG nous propose une nouvelle TV/Ecran PC : La 28TN525V-PZ.



Pratique au quotidien, le moniteur/téléviseur LG 28TN525V-PZ se montre polyvalent pour répondre à tous vos besoins. Sa diagonale de 27.5 pouces ainsi que son image HD permettent une utilisation confortable avec en prime un tuner complet.















Profitez d'une TV et d'un Moniteur 2 en 1



Avec leur double fonction, les Moniteurs TV LED LG combinent TV et Moniteur PC pour allier technologie et mode de vie.



Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle



La résolution HD offre des images d'une qualité sublime grâce à une reproduction fidèle des couleurs, des contrastes profonds et une netteté de l'image.



Des images nettes avec un grand angle de vision



Les Moniteurs TV LG supportent des angles de vision verticaux et horizontaux élargis avec une reproduction fidèle des couleurs. En position assise ou debout, profitez de la même qualité d'image.



Profitez du Cinema à la maison



Lorsque vous regardez un film chez vous, le mode Cinéma vous permet de percevoir tous les moments clés, même lors des scènes sombres avec une faible luminosité.



Optimisé pour les Jeux



Vous pouvez profiter d'un environnement de jeu professionnel grâce à plusieurs Mode Jeux tels que la fonction Black Stabilizer, qui aide à détecter les ennemis dans les zones les plus sombres ou le mode DAS (Dynamic Action Sync) qui réduit les retards d'affichage pour les jeux rapides.



Réduction de la fatigue visuelle



En réduisant le niveau de scintillement, la fonction Flicker Safe vous aide à protéger vos yeux. Travaillez et amusez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez !



Une expérience immersive



Profitez de vos films ou jeux avec un son stéréo réaliste. Avec les haut-parleurs intégrés, vous n'avez plus besoin d'enceintes supplémentaires autour de votre moniteur.



Pratique et élégant



Fixez votre moniteur TV au mur en fonction de l'aménagement de votre intérieur et gagnez en espace de travail sur votre bureau.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 14 juin 2022. Le prix est de : 179 euros.



LG