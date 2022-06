STEELSERIES nous propose un nouveau casque Gamers : L'Arctis Nova Pro Wireless X.



Avec le micro casque sans fil SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless X, la clarté et la qualité sonore ultimes sont réunies. En effet, les ingénieurs audios de SteelSeries ont repoussé les limites pour obtenir des performances légendaires.



















L’audio suprême



Écoutez le son du jeu comme vous ne l’avez jamais entendu. Transportez-vous dans le monde du gaming immersif. L’audio suprême est là.



Système acoustique

Nova Pro



Le système acoustique Nova Pro allie clarté de son ultime et qualité sonore pour mettre la barre encore plus haut en matière d’audio de gaming. Nos ingénieurs du son ont repoussé toutes les limites afin de concevoir des transducteurs haute fidélité de qualité supérieure à la performance légendaire qui offrent une pureté de son jamais atteinte par un autre casque audio de gaming.



Élimination du bruit active pour le gaming



Immergez-vous totalement dans le monde du jeu grâce à l’élimination du bruit active qui supprime le bruit extérieur grâce à un système hybride à 4 micros de pointe. Le mode Transparence peut être activé en appuyant simplement sur un bouton et permet de régler les niveaux de transparence en fonction de vos besoins.



Système d’alimentation infinie



Le gaming sans restrictions. Restez dans le feu de l’action avec 2 batteries pouvant être changées à chaud : rechargez-en une pendant que vous utilisez l’autre. L’audio suprême ne s’arrête jamais.



Paramètres d’égalisation



Configurez facilement le profil de son dès que vous le souhaitez avec un égaliseur 10 bandes, allant des basses aux aigus, sans quitter votre partie.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 419.90 euros.



STEELSERIES