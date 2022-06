MSI nous propose un nouveau PC portable : Le CreatorPro Z17 A12UMST-077FR.



Les ordinateurs portables MSI CreatorPro sont les stations de travail mobiles les plus puissantes et offrent des technologies plus avancées les unes que les autres. Ces modèles disposent de la certification ISV qui assure une stabilité matérielle et logicielle adaptée aux besoins des professionnels exigeants tels que les architectes, les programmeurs ou encore les designers. Avec les CreatorPro, vivez votre créativité au maximum.



















Des performances professionnelles



Les ordinateurs portables MSI CreatorPro sont capables de prendre en charge tous vos projets et travaux multitâches les plus complexes. En effet, leur processeur Intel® Core™ i7 à 8 cœurs délivre toutes les performances requises pour les logiciels d'architecture, d'IA, de VR, de simulation IAO, de rendu 3D et bien plus encore.



BOOSTEZ VOTRE CRÉATIVITÉ



Que vous soyez un artiste en devenir ou un professionnel aux nombreuses années d'expérience cherchant à toujours vous améliorer, les cartes graphiques NVIDIA vous aideront dans tous vos succès, à toute vitesse. Le rendu est plus rapide. La lecture est plus claire. L'édition de vidéo est améliorée. Grâce au ray tracing et à la réalité virtuelle, en passant par l'édition de vidéo 8K par intelligence artificielle, les cartes graphiques NVIDIA intégrées aux ordinateurs portables et de bureau Studio boostent votre productivité. Ces technologies sont épaulées par les pilotes Studio qui vous permettent d'exploiter au mieux vos logiciels de création.



Écran True Pixel



Profitez d'excellents taux de contrastes et d'images impressionnantes de réalisme dans n'importe quel environnement grâce à l'écran True Pixel. Avec lui, vous bénéficiez de toutes les qualités nécessaires à votre travail de design, d'édition de photos et vidéos ou encore de rendu.



Une créativité améliorée



Premier ordinateur portable 17'' avec écran tactile au monde

Cette station de travail mobile CreatorPro est compatible avec l'utilisation du stylet MSI Pen et son écran 16:10 reprenant le nombre d'or offre un espace de travail plus large pour plus de fluidité. Laissez votre imagination s'exprimer !



Productivité et mobilité ne font qu'une



Si vous êtes un designer toujours en mouvement, les CreatorPro vous permettent de réinventer votre manière de travailler. Où que vous soyez, vous pourrez compter sur la batterie de 90 WHr et vous concentrer sur votre travail.



Connectique complète



Les stations de travail CreatorPro vous proposent une connectique complète afin de vous assurer de prendre en charge tous vos appareils et périphériques. Aussi, avec Matrix Display, vous pourrez choisir de travailler sur deux écrans externes pour une productivité accrue, et le connecteur Thunderbolt™ 4 supportera une bande passante de 40 Gb/s et une résolution en sortie allant jusqu'à la 4K.



Certification ISV



Les CreatorPro de MSI ont reçu des certifications de la part de sociétés dédiées à la conception 3D assistée par ordinateur, au design, à l'engineering, etc. En effet, leur compatibilité, fiabilité et stabilité ont été reconnues comme excellentes et parfaitement adaptées à des besoins professionnels. Avec, vous pourrez notamment utiliser des logiciels exigeants tels que Adobe, Autodesk, les logiciels Dassault Systèmes, etc.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 06 juin 2022. Le prix est de : 6 599.95 euros.



MSI