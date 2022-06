Logitech met à jour l'Onboard Memory Manager pour les souris G.







Nous vous parlions en début d'année 2021 du nouvel utilitaire Onboard Memory Manager (OMM) proposé par Logitech pour les souris G à savoir les souris destinées aux joueurs.







L'OMM permet, pour rappel, de configurer les principaux paramètres des souris G qui sont stockés dans leur mémoire interne. Cela comprend par exemple la sensibilité du capteur (DPI), la fréquence de rafraîchissement (Report Rate), la programmation des boutons (y compris avec G-Shift) ou encore la sélection du profil désiré. L'OMM permet même d'appairer la souris à son récepteur USB sans fil.



Evidemment, le logiciel G HUB permet également de modifier et de sauvegarder les réglages dans la mémoire des périphériques après activation de l'option On-Board Memory Mode. Mais l'intérêt de l'utilitaire Onboard Memory Manager est d'être une application autonome qui ne nécessite ni installation ni connexion à Internet et qui exige très peu de ressources CPU et mémoire pour fonctionner. Son interface graphique est par ailleurs extrêmement simplifiée par rapport à celle du G HUB et ne se résume qu'à une seule page.



En définitive, l'Onboard Memory Manager est à privilégier pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin de l'usine à gaz qu'est le G HUB ou bien pour les joueurs professionnels qui sont par exemple amenés à utiliser un autre PC que le leur durant un tournoi d'esport. L'OMM leur donnera juste accès à l'essentiel.



Si nous vous reparlons aujourd'hui du logiciel Onboard Memory Manager, c'est parce que Logitech en propose une nouvelle version numérotée 1.1.6805. Celle-ci supporte désormais officiellement Windows 11 et ajoute le support des dernières souris de la marque sorties ces derniers mois comme les modèles G303 Shroud Edition, G304 LIGHTSPEED Mint, G305 LIGHTSPEED Mint, G502 HERO K/DA, PRO League of Legends Edition et PRO X SUPERLIGHT Pink.



En revanche, toujours aucun clavier Logitech G ne semble malheureusement supporté par l'OMM.



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bit (x64)



- Application Logitech Onboard Memory Manager 1.1.6805 : Cliquez ICI,

- Application Logitech G HUB 2022.5.2536 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS