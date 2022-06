Seasonic lance le châssis ARCH Q503 avec le bloc d'alimentation Seasonic CONNECT.



Seasonic lancera bientôt le châssis ARCH Q503 avec un module d'alimentation intégré Seasonic CONNECT. La série ARCH de Seasonic crée une interaction et une connexion entre deux piliers importants ou l'intégration du groupe de produits : le module CONNECT de Seasonic et le boîtier SYNCRO Q70 de Seasonic. Le Seasonic CONNECT L'apparence intemporelle, le design moderne et les fonctions conviviales font de ce boîtier un choix logique pour les utilisateurs qui recherchent la commodité, la facilité d'assemblage et la gestion sans problème des câbles. Le Seasonic CONNECT a été présenté pour la première fois en 2020 et offre une gestion pratique, facile à assembler et sans problème des câbles. Le Seasonic ARCH Q503 comporte des panneaux latéraux en verre trempé sur les deux côtés du boîtier, offrant une vue de l'arrière où le système Seasonic CONNECT sera visible.







Le Seasonic ARCH Q503 avec l'alimentation intégrée Seasonic CONNECT est un châssis ATX mid-tower qui présente un corps en acier robuste et des panneaux en verre trempé sur les deux côtés. Ce châssis de pointe simplifie grandement la construction du système et le routage des câbles pour créer une expérience utilisateur inégalée. Les panneaux en verre amovibles facilitent l'installation des composants tout en offrant une vue claire de la configuration du système. Le module CONNECT de Seasonic est essentiellement un hub de gestion des câbles, auquel les composants sont directement connectés avec des câbles généralement plus courts. Cette nouvelle façon d'intégrer l'alimentation améliore considérablement la ventilation et l'aspect du système en réduisant l'encombrement des câbles.



Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



L'alimentation de haute qualité est classée 80 PLUS Gold en matière d'efficacité, avec les fonctions et caractéristiques bien connues et de haut niveau de Seasonic, et un fonctionnement silencieux. Le bouton de contrôle du ventilateur situé à l'arrière de l'alimentation permet aux utilisateurs de personnaliser leurs besoins de refroidissement en choisissant entre deux positions : S2FC (contrôle du ventilateur sans Fanless Mode) et S3FC (contrôle du ventilateur incluant Fanless Mode).



Il existe de nombreuses options pour les configurations de stockage et de refroidissement. Trois ventilateurs sont préinstallés à l'avant et à l'arrière du boîtier, assurant un flux d'air optimal. Pour des options plus étendues, le boîtier peut être équipé d'un maximum de huit ventilateurs de 120 mm au total, ainsi que de diverses solutions de refroidissement liquide.



Seasonic n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le châssis ARCH Q503, veuillez consulter le site Seasonic.com.



VORTEZ