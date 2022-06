Creative lance les écouteurs ANC Zen Hybrid.



Creative Technology a lancé le Creative Zen Hybrid, son tout dernier casque sans fil qui pourrait bien permettre aux utilisateurs mélomanes de rester branchés bien plus longtemps qu'ils ne le feraient normalement. Doté de la technologie ANC (Active Noise Cancellation), de haut-parleurs en néodyme de 40 mm, d'une autonomie de 37 heures et d'un design à la fois minimaliste et élégant, le Creative Zen Hybrid est tout simplement la solution idéale pour les écouteurs de tous les jours. Le Creative Zen Hybrid est conçu pour aider les utilisateurs à ne faire qu'un avec eux-mêmes à travers leur musique, où qu'ils soient. Ils peuvent se concentrer beaucoup mieux grâce à la technologie ANC hybride, qui élimine les distractions indésirables de l'environnement. Cette technologie est "hybride" grâce à la mise en œuvre de microphones à action directe et à rétroaction sur chaque écouteur. Ainsi, jusqu'à 95 % du bruit ambiant est filtré, ce qui permet aux utilisateurs de s'immerger totalement dans leurs morceaux préférés lorsqu'ils sont en déplacement.











D'autre part, le mode Ambient permet aux utilisateurs d'être parfaitement au courant de l'environnement sans avoir à retirer les écouteurs, par exemple pour écouter les annonces dans les gares, commander au comptoir d'un café ou simplement pour assurer la sécurité des utilisateurs dans les rues animées. Enfin, un microphone anti-bruit permet de garder les appels clairs pour l'interlocuteur. Pour compléter la fonction de suppression du bruit, ces écouteurs sont équipés de haut-parleurs en néodyme de 40 mm, puissants mais légers. Réglé de manière experte par les ingénieurs internes de Creative pour une signature sonore chaleureuse avec des basses précises et des aigus clairs et nets, le Zen Hybrid est bien équilibré pour convenir à une grande variété de genres tout en aidant à prévenir la fatigue des écouteurs.











Avec une autonomie impressionnante de 37 heures, les utilisateurs peuvent facilement écouter leurs listes de lecture préférées, même en mode répétition. En cas de besoin, le Zen Hybrid peut assurer 5 heures de lecture avec seulement 5 minutes de charge ultra-rapide.



Le Creative Zen Hybrid est doté d'un design élégant et léger, d'un profil fin et de boutons de commande tactiles faciles à utiliser, situés sur l'oreillette droite. Il est également pliable et peut être rangé facilement dans une pochette de transport lorsqu'il n'est pas utilisé.



PRÊT POUR LE SXFI



Le Creative Zen Hybrid est spécialement conçu pour prendre en charge le passionnant écosystème Super X-Fi élargi à venir, dans lequel l'holographie du casque Super X-Fi sera mise en œuvre dans différents appareils tels que les téléviseurs, les PC et les appareils mobiles. Les utilisateurs de casques SXFI READY comme le Zen Hybrid pourront profiter de cette technologie primée sur ces appareils.



En attendant, les utilisateurs peuvent bénéficier de la qualité de réglage supérieure des casques SXFI READY. Une version préliminaire gratuite de la technologie Super X-Fi primée est disponible sur l'application SXFI. Les utilisateurs peuvent tester l'holographie des casques Super X-Fi sur le contenu musical local de leur téléphone.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques principales du Creative Zen Hybrid



- ANC hybride (micros à action directe et à rétroaction sur chaque oreillette),

- Mode ambiant,

- Autonomie de la batterie - jusqu'à 37 heures (ANC désactivé), jusqu'à 27 heures (ANC activé),

- Jusqu'à 5 heures de lecture avec seulement 5 minutes de charge,

- Haut-parleurs en néodyme de 40 mm,

- Design pliable, avec pochette de transport incluse,

- PRÊT POUR LE SXFI.



Prix et disponibilité



Le Creative Zen Hybrid est proposé au prix de 109.99 euros et est disponible sur la boutique en ligne de Creative.



TECHPOWERUP