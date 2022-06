AGON by AOC présente le moniteur AGON PRO AG274QS.



AGON by AOC - l'une des plus grandes marques mondiales de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques - ajoute à sa gamme AGON PRO l'AG274QS de 27 pouces (68,58 cm), un moniteur de jeu à haute vitesse et 300 Hz. Équipé d'une dalle IPS rapide prenant en charge la technologie DisplayHDR 600, d'un temps de réponse GtG de 1 ms et d'une résolution QHD, il fait mouche auprès des joueurs et des amateurs d'esports, en particulier les fans de FPS, de battle royale et de titres similaires au rythme effréné.







Les modèles actuels d'AGON PRO en Full HD, le 25" AG254FG (360 Hz) ou le 27" AG274FZ (260 Hz) démontrent magnifiquement comment une vitesse exceptionnelle peut être combinée avec des panneaux IPS de haute qualité et des designs primés axés sur les joueurs. Aujourd'hui, avec l'AG274QS de 27 pouces, AGON by AOC propose une résolution QHD plus nette (2560x1440 pixels) jusqu'à 300 Hz - l'un des premiers écrans QHD avec un taux de rafraîchissement aussi élevé sur le marché actuel.







En ayant plus de deux fois le taux de rafraîchissement des moniteurs de jeu courants de 144 Hz, le AG274QS affiche plus d'images par seconde, rendant l'action avec plus de fluidité et de précision. En particulier dans les jeux FPS où les millisecondes comptent, plus vite l'utilisateur peut voir un adversaire qui se cache dans un coin, ou plus vite il peut suivre les mouvements erratiques de ses adversaires, plus vite il peut réagir et prendre le dessus dans la compétition.







L'écran Fast IPS 27" sans cadre à 3 côtés de l'AG274QS offre une résolution QHD (2560x1440) et un taux de rafraîchissement de 300 Hz - des spécifications de rêve pour les joueurs d'aujourd'hui. Grâce aux temps de réponse GtG de 1 ms et MPRT de 0,5 ms, les actions rapides sont fluides et pratiquement sans images fantômes sur l'écran. Et comme la technologie Adaptive-Sync et le support AMD FreeSync Premium sont intégrés, les déchirures et les bégaiements sont éliminés grâce à l'utilisation d'une fréquence de rafraîchissement variable.







Pour accompagner les joueurs non seulement dans les jeux rapides, mais aussi dans les expériences photoréalistes et immersives en mode solo, l'AG274QS est doté de la certification DisplayHDR 600. L'écran peut pousser jusqu'à 600 nits de luminosité de pointe pour afficher des explosions lumineuses et accrocheuses, ou des paysages cramoisis avec une lumière du soleil à couper le souffle et des ombres dures en même temps.



Le moniteur AG274QS, récompensé par le red dot design, reprend la formule éprouvée de l'AGON PRO : des bords presque inexistants sur trois côtés pour les configurations multi-moniteurs potentielles, un projecteur de logo pour rappeler aux spectateurs la saga AGON PRO, et des effets RVB (Light FX) personnalisables et synchronisables avec d'autres appareils AOC grâce au logiciel G-Menu. Pour ajouter à la personnalisation, l'AG274QS est doté d'un support métallique robuste avec une large gamme de réglages en hauteur, inclinaison, pivotement et orientation du pivot.



Avec 4 ports USB 3.2, le moniteur peut servir de station d'accueil pour connecter des périphériques supplémentaires tels qu'un clavier de jeu, une souris, un casque USB, etc. Avec ses haut-parleurs 2x 5 W avec son DTS, l'AG274QS a du punch. Un support de casque intégré au moniteur contribue à désencombrer les postes de combat des joueurs. Le contrôleur QuickSwitch en forme de palet inclus permet de régler les paramètres OSD en un clin d'œil, tandis qu'il peut également être contrôlé via le joystick ou le logiciel G-Menu.



Disponibilité et Prix



L'AGON PRO AG274QS sera disponible à partir de juin 2022 au prix de 1 089.90 euros.



