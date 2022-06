AMD prépare la Radeon RX 6700 (non-XT) ? La carte Sapphire Custom Design le suggère.



AMD s'apprête probablement à lancer une nouvelle carte graphique de milieu de gamme positionnée entre la Radeon RX 6650 XT et la RX 6700 XT, la nouvelle RX 6700 (non-XT). Il ne semble pas que la RX 6700 soit une exclusivité OEM destinée à se débarrasser du silicium. Des images ont fait surface d'une carte personnalisée de la marque Sapphire, avec un design de boîte conçu pour séduire les clients dans les magasins. Il ne semble pas non plus qu'il s'agisse d'une exclusivité chinoise, puisque Sapphire a tendance à mettre des marques en chinois sur ses boîtes, ce qui n'est pas le cas ici.







Le RX 6700 est configuré avec 2 304 processeurs de flux répartis sur 36 unités de calcul RDNA2, sur les 40 physiquement présentes sur le silicium "Navi 22". La mémoire est un élément intéressant des spécifications, le RX 6700 étant équipé de 10 Go en standard, vraisemblablement sur un bus mémoire GDDR6 de 160 bits de large. Cela signifie cinq puces mémoire GDDR6 de 16 Gbit (2 Go). Les horloges du moteur seraient de 2330 MHz pour le jeu et de 2495 MHz pour le boost, avec une vitesse de mémoire de 16 Gbps. Le design de la carte est conforme à la norme Sapphire, sans rien de particulier par rapport à l'actuelle RX 6700 XT Pulse et aux cartes personnalisées de base de la société. Il est toutefois intéressant de noter la présence d'un seul connecteur à 8 broches sur la carte personnalisée de base (capacité d'alimentation maximale de 225 W, y compris l'emplacement PCIe), ce qui devrait situer la puissance typique de la carte autour de 200 W.



Les cartes seraient lancées en Europe le 9 juin 2022, à un prix d'environ 569 euros, taxes comprises.



VIDEOCARDZ