MSI lance les ordinateurs portables de jeu de la série HX.



Aujourd'hui, MSI - le fabricant innovant d'ordinateurs portables pour les jeux et les créateurs - dévoile fièrement une nouvelle gamme d'ordinateurs portables équipés des derniers processeurs Intel série HX de 12e génération. Cette nouvelle gamme d'ordinateurs portables haut de gamme offre non seulement des performances extrêmes, mais aussi un ensemble de fonctionnalités innovantes, notamment un clavier mécanique intégré avec des commutateurs Cherry MX, un rapport de calibrage des couleurs intégré exclusif et le premier écran OLED QHD 240 Hz au monde. La nouvelle gamme promet une jouabilité de premier ordre et une création de contenu super efficace pour les passionnés et les créateurs de haut niveau les plus accros aux performances.







La nouvelle gamme d'ordinateurs portables pour le jeu présente une amélioration significative des performances par rapport aux modèles précédents, notamment une augmentation de 100 % des performances du processeur. Et grâce au système de refroidissement robuste, les nouveaux ordinateurs portables de jeu peuvent pousser les derniers processeurs Intel HX jusqu'à leurs limites avec une puissance turbo maximale impressionnante de 150 W. La technologie exclusive OverBoost de MSI repousse également les limites avec une puissance combinée de 250 W pour le CPU et le GPU, ce qui promet un gameplay des plus immersifs et des plus performants.



MSI intègre le premier écran OLED Samsung Display QHD 240 Hz au monde sur son nouvel ordinateur portable de jeu. Il offre une résolution et une fréquence de rafraîchissement élevées, ainsi que tous les avantages de l'OLED, notamment un temps de réponse très court, une gamme de couleurs très étendue et un taux de contraste très élevé.



"Le premier OLED QHD 240 Hz produit en masse par Samsung Display offrira la meilleure expérience de jeu avec des couleurs riches, un noir véritable et une vitesse de mouvement exceptionnelle. En outre, l'OLED promet une protection des yeux grâce à l'absence de scintillement et à la réduction de la lumière bleue. Grâce à ses performances extraordinaires et à ses caractéristiques favorables à la vue, Samsung OLED devrait devenir la nouvelle norme en matière d'écran d'ordinateur portable de jeu." - Par Bobby Su, le GM & Vice Président de Samsung Taiwan.



Un affichage précis et de qualité supérieure est important pour les professionnels et les créateurs. La technologie exclusive True Pixel garantit que l'écran de chaque ordinateur portable sera calibré en usine, promettant ainsi une reproduction des couleurs la plus précise possible. MSI inclut désormais un rapport exclusif de calibration des couleurs avec chaque ordinateur portable, détaillant tous les paramètres de l'affichage, y compris la valeur Delta-E ou Gamma.



Un contrôle précis est essentiel pour tout ordinateur portable de jeu, c'est pourquoi le nouvel ordinateur portable de jeu MSI est doté d'un clavier mécanique avec des commutateurs Cherry MX de premier ordre, offrant une sensation de frappe de premier ordre. Associé à l'éclairage RVB par touche et au logiciel de contrôle exclusif SteelSeries GG, le nouvel ordinateur portable de jeu a relevé la barre des claviers d'ordinateurs portables modernes.



Les nouveaux ordinateurs portables de jeu MSI sont également certifiés Meta-Ready, ce qui promet une exploration ou une construction en douceur du Metaverse. Le logiciel Animaze, fourni en exclusivité, donne un avant-goût du Metaverse avec des avatars animés disponibles dans les applications de réunion les plus populaires comme Zoom ou Teams.



MSI organisera l'événement de lancement virtuel "MSIology : Ahead of the Curve" le 7 juin 2022, 10:00 AM PDT où des informations plus détaillées sur les produits seront présentées.



Le remplacement ultime d'un ordinateur de bureau - Titan GT77







La série Titan GT a toujours été appréciée pour ses performances de qualité professionnelle et son système de refroidissement puissant. Elle a également conquis le cœur des autorités et a été récompensée comme le choix d'or du prix Best of COMPUTEX. Le tout nouveau Titan GT77 revient triomphalement avec non seulement ce niveau supérieur de performance et de refroidissement, mais aussi une série de caractéristiques haut de gamme, notamment une barre lumineuse RVB et un clavier mécanique avec commutateur Cherry MX Ultra Low. La technologie Cooler Boost Titian se compose de 4 ventilateurs, de 7 caloducs et d'un coussin thermique à changement de phase, qui libère le véritable potentiel du dernier processeur 16 cœurs de la série HX d'Intel. Grâce à son refroidissement, le Titan GT77 affiche une puissance de traitement allant jusqu'à 150 W MTP (Maximum Turbo Power), ce qui permet de doubler les performances par rapport au CPU de dernière génération. Le Titan GT77 ne s'arrête pas là et pousse les performances encore plus loin avec la technologie exclusive OverBoost, atteignant une puissance combinée impressionnante de 250 W1 pour le CPU et le GPU, promettant des performances de calibre bureautique. Le nouveau Titan GT77 est également doté d'une capacité d'extension de niveau bureau avec 4 emplacements mémoire et 4 emplacements M.2, prenant en charge jusqu'à 128 G de mémoire et 32 To de stockage pour des tonnes d'installations de jeux AAA ou de multiples onglets de navigation ouverts.



Le nouveau Titan GT77 ne se contente pas d'offrir des performances et une capacité d'extension dominantes, il place également la barre plus haut pour les claviers d'ordinateurs portables grâce à son clavier mécanique doté du commutateur Cherry MX Ultra Low Switch, qui procure une sensation tactile et nette. Il est également rétroéclairé en RVB par touche et peut être géré par le célèbre logiciel SteelSeries GG, promettant un rétroéclairage fantaisie avec un style personnel. Il y a encore plus de RVB avec la barre lumineuse située à l'arrière de l'ordinateur portable, qui est également gérable par le logiciel GG.



Le tout nouveau Titan GT77 offre des performances et une capacité d'extension dignes d'un ordinateur de bureau, et a redéfini la manière de remplacer les ordinateurs de bureau avec son châssis de 23 mm d'épaisseur. C'est l'ultime "remplacement d'ordinateur de bureau" présenté pour ceux qui recherchent un ordinateur portable de jeu sans aucun compromis.



Il faut le voir pour le croire - Raider GE77 HX/67 HX7







La série Raider GE a toujours été le leader en matière de performances brutes des ordinateurs portables de jeu modernes. Aujourd'hui, les joueurs peuvent découvrir son nouveau processeur Intel HX à 16 cœurs, qui promet une puissance de traitement allant jusqu'à 150 W MTP (Maximum Turbo Power). Les joueurs sont favorisés par la puissance combinée de 250 W1 du CPU et du GPU, grâce à la technologie exclusive OverBoost. Ces puissantes améliorations des performances sont parfaitement présentées avec le premier écran OLED QHD 240 Hz au monde sur le dernier Raider GE67, qui équilibre la résolution et le taux de rafraîchissement, et offre un festin visuel avec un temps de réponse très faible de 0,2 ms, une gamme de couleurs DCI-P3 très large de 100 % et un rapport de contraste très élevé de 1 000 000:1. Ces caractéristiques époustouflantes se traduisent par un gameplay des plus immersifs pour les joueurs.



Né pour les performances - Vector GP76 HX/66 HX



La série GP Vector est née d'un nouveau concept ; le nom "Vector" représente l'attente de MSI pour que la série GP ait toute la puissance nécessaire pour aller de l'avant avec une expérience satisfaisante dans les jeux, l'ingénierie ou l'informatique scientifique. Grâce à la technologie Cooler Boost 5, les performances du Vector peuvent atteindre jusqu'à 250W1 via MSI OverBoost. Ces caractéristiques créent un gameplay fluide et époustouflant pour les joueurs.



Construit pour les professionnels - CreatorPro X17







Le tout nouveau CreatorPro X17 est conçu pour les professionnels. Il intègre tous les éléments essentiels dont les professionnels ont besoin, notamment des performances puissantes, un affichage précis, des certifications ISV et une sécurité fiable. Les puissantes performances proviennent du dernier processeur Intel HX à 16 cœurs et du GPU NVIDIA RTX A5500 pour ordinateur portable. Grâce à l'étalonnage exclusif des couleurs de l'écran par unité et au premier rapport d'étalonnage des couleurs intégré au monde, qui contient tous les paramètres critiques de l'écran comme la valeur Delta-E ou Gamma, la création n'a jamais été aussi efficace et précise avec CreatorPro X17.



L'efficacité et la stabilité sont toutes deux essentielles pour les professionnels. Le nouveau CreatorPro X17 a été certifié par les principaux ISV comme Adobe, Autodesk et Ansys, promettant une stabilité rassurante du système. Le module TPM intégré sécurise également les données confidentielles. Le CreatorPro est la station de travail mobile ultime conçue pour les professionnels.



Voici les fiches techniques :



















Pas de date ni de prix pour le moment.



