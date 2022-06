Mise à jour du gamepad Turtle Beach Recon Controller.







La marque Turtle Beach annonce la disponibilité d'un nouveau firmware pour le gamepad filaire USB Recon Controller Wired qui fonctionne aussi bien sur PC que sur Xbox.







Ce firmware 1.0.6 daté du 20 mai 2022 améliore les cinq profils d'égalisation audio (EQ) embarqués. Cette manette Recon Controller Wired présente en effet la particularité de pouvoir y brancher un casque audio sur la prise jack 3,5 mm et optimiser la qualité du son notamment grâce au retour microphone, à la technologie propriétaire Superhuman Hearing (similaire au Sonar de SteelSeries dont nous parlions encore hier) ou encore à la présence des profils EQ.



Par ailleurs, ce nouveau firmware rend possible la programmation des boutons du haut LT et RT comme boutons d'action en lieu et place des boutons arrière P1 et P2 qui servent d'Action Buttons par défaut. Au passage, ce firmware 1.0.6 corrige un bug qui autorisait l'assignation de plusieurs boutons en tant que boutons d'action.



Pour mettre à jour le firmware du gamepad Recon Controller Wired, il faut utiliser l'application Turtle Beach Control Center exclusivement disponible sur le Microsoft Store pour les consoles Xbox Series X|S et Xbox One ainsi que pour Windows 10/11. Notez au passage que ce produit ne fonctionne pas avec les anciens systèmes tels que Windows 7.



En revanche, le mappage des boutons ne se fait malheureusement pas depuis l'application Control Center mais directement sur la manette avec les boutons Mode et Select.



