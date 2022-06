NZXT lance les cartes mères N7 Z690 et N5 Z690 pour les processeurs Intel Core de 12e génération.



NZXT lance les cartes mères N7 Z690 et N5 Z690 pour les processeurs Intel Core de 12e génération. La NZXT N7 Z690 et la NZXT N5 Z690 sont proposées en noir mat et en blanc mat, comme les cartes mères NZXT de la génération précédente. La NZXT N7 Z690 est le modèle haut de gamme avec un couvercle entièrement métallique de couleur assortie. Les deux cartes mères disposent d'un contrôle numérique de l'éclairage RVB grâce au logiciel NZXT CAM.







Les NZXT N7 Z690 et N5 Z690 apportent PCIe Gen 5 aux PC NZXT. La N7 Z690 est dotée d'une alimentation à 12 phases, tandis que la Z5 Z690 est dotée d'une alimentation modeste à 8 phases. La carte mère N7 Z690, plus chère, utilise également un circuit imprimé en cuivre de 2 oz qui offre une meilleure conduction thermique.







Caractéristiques principales du NZXT N7 Z690 et du NZXT N6 Z690 :



Contrôles intuitifs



Les cartes mères de la série N intègrent des fonctions clés du contrôleur RVB et du contrôleur de ventilateur de NZXT, permettant un contrôle intuitif de quatre canaux d'éclairage RVB et de sept canaux de ventilateur via le CAM de NZXT. Les accessoires d'éclairage de tous les fabricants sont pris en charge.



Complète les boîtiers NZXT



Le couvercle métallique est disponible en blanc ou en noir pour un look sans couture qui se fond dans l'arrière-plan de n'importe quel boîtier NZXT pour une esthétique unique. Votre ordinateur doit être l'expression de vos goûts, quelque chose qui complète l'espace et la sensation de l'espace de travail que vous créez. La construction d'un PC n'est pas un simple amalgame de pièces, c'est quelque chose que vous construisez, apprenez et appréciez.



Construire plus facilement



Les cartes mères de la série NZXT incluent la connectivité WiFi 6E et utilisent tous les couloirs PCI express disponibles dans le processeur et le chipset. La disposition des N7 et N5 simplifie l'installation grâce à un bouclier d'E/S arrière intégré et à des connecteurs placés de manière optimale pour faciliter la configuration.



Disponibilité et Prix



Les cartes mères NZXT N7 Z690 et NZXT N5 Z690 sont maintenant disponibles sur NZXT.com pour 299.99 Dollars et 239.99 Dollars, respectivement.



VORTEZ